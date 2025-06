Marta Fascina in affitto nella villa di Arcore, l'accordo con i figli di Berlusconi

Sullo stesso argomento: Silvio Berlusconi, il lungimirante visionario

Salvatore Martelli 14 giugno 2025 a

a

a

Da ex compagna del Cavaliere e presenza fissa ad Arcore a locataria della villa è un attimo. Marta Fascina, a due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, starebbe lavorando con gli avvocati di Fininvest per regolarizzare la sua presenza all’interno della storica residenza del compianto fondatore di Mediaset. La parlamentare di Forza Italia, secondo le indiscrezioni rilanciate sulle pagine de Il Corriere della Sera, starebbe infatti interloquendo con i legali della famiglia Berlusconi per trovare la formula giuridica più adeguata che giustifichi la sua permanenza ad Arcore.

Due anni senza Berlusconi. Il ricordo di Gianni Letta: "Sapeva parlare alla gente"

Un canone d’affitto che Fascina dovrà pagare a Fininvest e ai cinque figli di Berlusconi e di cui, secondo quanto trapelato, si sa solo che siano in arrivo la firma ma le cui cifre rimangono sconosciute. Quello che invece si dà per certo è il fatto che una porzione dell’immensa proprietà – quasi 3500 mq totali – verrà formalmente affidata all’ultima compagna del Cavaliere.

Berlusconi, quali sono le emoji e gli hashtag più usati a due anni dalla scomparsa

Dietro questa decisione il fatto che era sempre più evidente l’esigenza di dare una cornice meno ambigua al rapporto tra Fascina e la famiglia Berlusconi. C’è poi il nodo legato alla Fininvest Real Estate: tutti gli immobili dell’ex fondatore di Forza Italia sono infatti passati sotto la controllata del gruppo e alcuni sarebbero sul mercato. Questo aspetto combinato allo status politico di Fascina ha dato una robusta accelerata alla regolarizzazione della sua situazione.

Patrimonio immobiliare della famiglia Berlusconi che proprio in concomitanza con la decisione su Fascina sarebbe molto fluida. L’impero del Cavaliere sarebbe infatti in vendita, almeno in parte. Villa San Martino, il simbolo della famiglia, non si vende e non andrà mai sul mercato. Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna invece sarebbe cedibile ma senza un’urgenza. Qualora la vendita dovesse avvenire, sarebbe una delle più grandi in assoluto in Italia: si stima una cifra tra i 300 e i 500 milioni di euro.

x 1 / 7

E su questo c’è una novità delle ultime settimane. Nell’intermediazione dell’affare è entrato un team con Sotheby’s International Realty alla guida e il coinvolgimento di Knight Castle Real Estate, un broker con base a Dubai specializzato in immobili di lusso. E le trattative, secondo i ben informarti, sarebbero ormai alle battute finali.