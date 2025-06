Berlusconi, quali sono le emoji e gli hashtag più usati a due anni dalla scomparsa

12 giugno 2025 a

C'è traccia evidente del lascito di Silvio Berlusconi anche sui social media. Il Cavaliere, scomparso esattamente due anni fa, è stato ricordato da numerosissimi utenti. In particolar modo, nella lettura degli hashtag c'è l'evidenza della centralità della figura dello statista nelle conversazioni digitali. I numeri delle menzioni sono da capogiro: 17532 per #Berlusconi, 6232 per #Silvioberlusconi, 2753 per #Malpensa (l'aeroporto che è stato intitolato al Cav), 2323 per #Milan (la squadra di cui è stato Presidente), 2113 per #Italia, 1757 per #Acmilan, 1528 per #Milano, 1413 per Forza Italia (il partito da lui fondato) e 1042 per #Mediaset (la rete televisiva da lui fondata). Sono questi i dati che riporta Arcadia. Tra le emoji più condivise, invece, c’è il tricolore dell’Italia e il rosso e nero, i colori del Milan.