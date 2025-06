Belen Rodriguez al mare è una bomba sexy: "Sono single e casta"

Francesco Fredella 11 giugno 2025 a

a

a

L'estate è caldissima. E quando arriva Belen sulle pagine di Chi, diretto da Massimo Borgnis, significa che la bella stagione è arrivata per davvero. Belen è single, lo annuncia al settimanale Mondadori in un'intervista esclusiva. “Sarà l’estate di una mamma con due figli che, finalmente, tornerà a fare una vacanza al mare. L’anno scorso non sono riuscita perché ero ancora bloccata dalla salute e sognavo di tornare in un posto del cuore dove non metto piede da tantissimi anni. Vado in Sardegna con alcune amiche e i nostri figli, sarà un’estate materna", racconta la showgirl senza troppi giri di parole.

Belen è single. Ed è questa la notizia che fa il giro della Rete. “Sono single e casta. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata. Credo che sia bello vivere la vita reale – dice Belen - preferisco che sia il destino a farmi incontrare una persona”.

Da alcuni anni è senza "video": non conduce programmi, come si dice in gergo, e il pubblico vorrebbe il suo ritorno. “Mi sono fermata per la mia salute” Belen è stata lontana dagli schermi e si è presa un periodo per rinascere più forte di prima. “Il lavoro mi è mancato come l’aria perché, come si dice, ‘il lavoro nobilita l’uomo’ e ti fa sentire utile. Mi sono dovuta fermare per la mia salute, e ho fatto bene. Sono tornata con lo spirito giusto, l’energia che non avevo quando ho lasciato”, spiega a Chi.

Belen parla di tutto. Anche dei momenti più difficili che ha vissiuto negli ultimi tempi. “La depressione è una malattia riconosciuta che c’entra con la tristezza, con le cose che ti sono successe. Io non faccio la vittima, ognuno è artefice del proprio destino… Sono una che si prende sempre le proprie colpe, anche più di quelle che ha. Mi sono capitate cose che capitano a tutti, sono dispiaceri che possono tramutarsi in disagi fisici”, dice. “Ho avuto momenti che non è stato facile affrontare e, quando hai vissuto quei momenti, non torni più come prima. Adesso posso dire che ho i piedi per terra, faccio poche cose di pancia perché mi sono spaventata di me stessa”.