Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: ecco il nome scelto per la bimba

Francesco Fredella 12 maggio 2025 a

Galeotta fu la casa del Gf per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L'amore, il matrimonio e ora diventeranno genitori. Sono al settimo cielo, l'annuncio sui social ha fatto il giro della Rete in pochissimo tempo. "Ciao topolina, come tutte le cose straordinarie ti sei fatta desiderare molto ma ora eccoci qua a sentire il tuo cuoricino battere. Vedere quel bel nasino che spesso copri con le tue manine, come a non volerci rovinare la sorpresa di quando arriverai tra noi…La tua mamma e il tuo papà non vedono l’ora di conoscerti, abbracciarti, amarti e vederti crescere… a presto piccola Clara Isabel. P.S: Auguri a tutte le mamme, soprattutto alle nostre che ci hanno dato la possibilità di essere qui”, hanno scritto su Instagram.

Operazione rewind. Tutto inizia nella casa del Gf. Lei è concorrente, lui pure. S'incontrano, s'innamorano, nasce una storia che prosegue nel tempo fino a quando tutti capiscono che in un reality può nascere l'amore. Vero.

La proposta di matrimonio è arrivata nel 2022 e il matrimonio è stato celebrato nel giugno 2024 in Toscana, con Belen Rodriguez come damigella d'onore e i bambini della famiglia coinvolti nel giorno speciale. Una famiglia modello, che nonostante la popolarità non ha mai voluto inseguire il gossip. Al matrimonio di Cecilia e Ignazio, secondo rumors, si sarebbero incontrati per la prima volta Tony Effe e Giulia De Lellis (anche lei in dolce attesa). Il resto è storia di questi giorni.