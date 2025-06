Francesco Totti, quel gol da centrocampo che riaccende la speranza dei tifosi

09 giugno 2025 a

Francesco Totti ha ancora qualche cartuccia da sparare e domenica, durante una partita amatoriale organizzata dal sito Operazione Nostalgia allo stadio Tardini di Parma, lo ha dimostrato. In un momento concitato del match, l'ex capitano giallorosso ha firmato un gol memorabile tirato da centrocampo, dimostrando di essere ancora un fuoriclasse. Nonostante gli otto anni trascorsi dal ritiro e la fine della carriera calcistica. Il video dell'azione ha fatto il giro del web e ha lasciato di stucco tantissimi utenti. "Eternamente Totti" o "Semplicemente un mostro" sono stati alcuni dei commenti dei tifosi della Roma.

Francesco Totti just scored an absolute screamer from the centre circle at the age of 48



pic.twitter.com/eGBakQhi0o — ❤️ (@pure_romanista) June 8, 2025

Ma le immagini del gol sono arrivate anche all'estero ed è lì che gli utenti si sono scatenati con apprezzamenti in inglese. "Francesco Totti è un genio così come la Città Eterna da cui proviene", "Francesco Totti ha 48 anni ma è ancora magico e ha fatto questo", hanno scritto. L'impresa dell'ex capitano giallorosso ha presto riacceso la speranza di molti e rilanciato le teorie su un suo possibile ritorno in campo. D'altronde era stato Totti stesso ad ammettere che sarebbe ancora in grado di giocare e a parlare di una proposta di assunzione da parte di una squadra di Serie A.