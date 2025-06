Paolini-Errani regine a Parigi: trionfo al Roland Garros e primo slam

08 giugno 2025 a

Le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto il torneo di doppio femminile del Roland Garros. È il primo successo in uno Slam per la coppia italiana, che si è imposta in tre set in finale con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1 sulla coppia formata da Anna Danilina e Aleksandra Krunic. Errani e Paolini trovano il bis dopo il trionfo agli Internazionali d'Italia.

"Questo è il miglior campo del mondo su cui ho i migliori ricordi. Stiamo lontano da casa tanto tempo ed è bello sentirsi sempre a nostro agio. Grazie a Jasmine (Paolini, ndr), ha energia positiva tutti i giorni e sono felice di dividere questi momenti con te. Grazie al team, ci fate ridere tanto tutti i giorni, siamo così fortunati di avere voi nella nostra vita". Così Sara Errani, vincitrice con Jasmine Paolini del titolo del Roland Garros nel doppio femminile, primo Slam della coppia azzurra. "A Roma ho vissuto tanti momenti belli, qui ho vinto anche nel misto e magari non riesci ad apprezzare le vittorie perché non puoi fermarti e goderti le emozioni. Vincere uno Slam è la cosa migliore al mondo. Grazie ai nostri tifosi, queste tre settimane sono state lunghe ma le avete rese speciali. Vedremo cosa ci prospetterà il futuro", ha aggiunto. Emozionata anche Jasmine Paolini, al suo primo Slam in doppio: "Sono felice di questo titolo, l'anno scorso abbiamo perso in finale ed è stata dura. Alla fine però ce l'abbiamo fatta. Grazie a Sara (Errani, ndr). E' stato il suo ultimo torneo qui n singolare. Sei una ispirazione per me, una grande campionessa e persona, forse migliore di quanto lo sia da giocatrice. Mi hai reso una giocatrice migliore, e dividere questo con te è qualcosa di speciale. Sei per una leggenda".