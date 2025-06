Khaby Lame arrestato? Non è una fake news: la conferma dell'agenzia Usa

Giulia Sorrentino 07 giugno 2025 a

a

a

Khaby Lame è stato o no arrestato in America? La voce ha fatto il giro del web: il tutto era partito da un post su X (ex Twitter) pubblicato dall’influencer Bo Louden, che sosteneva di averlo segnalato lui stesso. Ma solo ora vi possiamo dare una conferma di come stanno le cose: “Il 6 giugno, l’U.S. Immigration and Customs Enforcement ha detenuto Serigne Khabane Lame, 25 anni, cittadino italiano, all’aeroporto internazionale Harry Reid di Las Vegas, Nevada, per violazioni in materia di immigrazione”, ha dichiarato l’ICE in una comunicazione via email al Men’s Journal, che aveva chiesto conferma in merito all’arresto del TikToker.

“Lame era entrato negli Stati Uniti il 30 aprile e ha superato i termini del suo visto. Il 6 giugno gli è stata concessa la possibilità di lasciare volontariamente il Paese, e da allora ha lasciato gli Stati Uniti”, ha scritto ancora l’agenzia.

La notizia è arrivata dopo ore di confusione, proprio perché il suo nome non risultava nel database degli arresti dell’ICE. Nel frattempo, Khaby ha continuato a pubblicare contenuti su Instagram e TikTok. Ma questo si spiega proprio perché, come ora afferma l’ICE, gli è stato concesso di lasciare il Paese volontariamente: quindi non è più sotto custodia.

In sostanza, il nome di Lame non risultava nel database, nemmeno la sera del 6 giugno. Non c’era alcuna traccia di Khaby Lame, Khabane Lame o Serigne Khabane Lame come detenuti dall’ICE e, come ora conferma l’ICE, è accaduto perché probabilmente Lame ha potuto lasciare il Paese volontariamente dopo un breve fermo.