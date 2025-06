Fedez e Clara stanno insieme? Il bacio e la foto col giallo: come stanno le cose

Alice Antico 07 giugno 2025 a

a

a

Il gossip impazza da settimane, ma ora è arrivata la foto: Fedez e Clara si sono baciati, almeno secondo il settimanale "Chi", che ha pubblicato lo scatto ufficiale. Il dubbio che persiste in questi giorni tra i fan è: dietro quel gesto – immortalato fuori dal ristorante "Il Marchese" di Roma – c’è davvero una nuova coppia oppure solo una trovata promozionale ben studiata? Tutto è partito da sguardi complici, silenzi ambigui e un singolo estivo da lanciare, 'Scelte stupide'. Poi sono arrivate le cene insieme, le esibizioni condivise, fino a quel famigerato bacio catturato dopo il Radio Zeta Future Hits Live 2025, l’1 giugno. C'è da dire che le loro situazioni sentimentali sono ad oggi differenti: Fedez è ufficialmente single, dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, ma Clara, no. O meglio, non lo era fino a poco fa. Da tempo legata a Jacopo Neri in una relazione seria, talmente seria che le nozze erano previste per il 2026.

A riaccendere i dubbi, anche quel video in diretta su Twitch dove, alla domanda “sei fidanzata?”, Clara ha glissato, lanciando uno sguardo a Fedez. Ed è stato lui, secco: “Ma fatti i c*i tuoi”**, zittendo tutti.

La domanda sul fidanzato che spiazza Clara e lo sguardo di Fedez che accende il gossip

Intanto l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha tuonato contro entrambi: “Lui è malato, ci prova con tutti. Non ha mai avuto rispetto per niente. Non è la prima volta che va con donne impegnate”, scrive su Instagram, accompagnando il tutto con cinque emoji vomito. E su Clara: “Mi aspettavo di più. Doveva sposarsi, invece ha passato due notti a casa di Fedez. E il suo staff ha pure rassicurato il fidanzato dicendo che era solo lavoro… Squallidi”.

Fedez da Forza Italia: "La sinistra rifiuta sempre il confronto"

E mentre il pubblico si divide tra chi parla di amore nascente e chi grida allo scandalo da marketing, Clara rompe il silenzio con una storia Instagram: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto, invenzioni. Bella l’arte della prospettiva nelle foto…” Un modo per smentire? Forse. Per "Chi", però, non è affatto un fraintendimento: il servizio completo uscirà l’11 giugno, con nuove foto a supporto.