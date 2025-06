Omnibus, Fratoianni contro Calenda sulle piazze di Gaza: "Accuse infami"

04 giugno 2025 a

Piazze separate, proprio durante la trasmissione Omnibus Calenda ha detto che sarebbe stato Fratoianni a non voler inserire un elemento nella piattaforma che avrebbe consentito anche ad Azione di partecipare alla manifestazione di Roma. Il punto era non far partecipare chi vuole la distruzione dello Stato di Israele o ha accenti antisemiti. Calenda avrebbe detto che Schlein era d'accordo mentre Fratoianni no.

Alle accuse di Calenda risponde Fratoianni che prende di petto il leader di Azione. "Trovo questa accusa un po' infame - è la replica di Nicola Fratoianni - E' indecente fare il balletto della politica su questioni così serie. Che qualcuno possa accusare di antisemitismo me, Elly Schlein o Giuseppe Conte o chi si batte contro il massacro è indecente. Ed è inaccetabile".