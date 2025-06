Principe Harry, lo smacco clamoroso alla famiglia reale: l'idea che addolora Re Carlo

03 giugno 2025 a

Il principe Harry sta valutando l'idea di cambiare il suo cognome e assumere quello di sua madre, la defunta principessa Diana. Il Mail on Sunday scrive che il duca di Sussex ha chiesto consiglio al fratello di Diana, Charles Spencer, su come acquisire il cognome della famiglia materna. Il secondogenito di re Carlo, avrebbe discusso la questione con lo zio e vagliato le possibilità per modificare il proprio cognome durante una visita in Gran Bretagna, la cui data non è stata specificata. Ma secondo il tabloid britannico, al duca sarebbe stato detto che "gli ostacoli legali sono insormontabili. Hanno avuto una conversazione molto amichevole e Spencer gli ha sconsigliato di fare un passo del genere".

La decisione di Harry, scrive il giornale - che comporterebbe che anche i suoi figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, cambino il cognome da Mountbatten-Windsor a Spencer - non farebbe che approfondire ulteriormente la frattura tra lui e la famiglia reale e sarebbe "particolarmente dolorosa" per re Carlo, che ha a cuore il cognome della sua famiglia. Mountbatten-Windsor è come si chiamano tutti i discendenti della defunta regina Elisabetta e del principe Filippo. Combina il cognome della famiglia reale, Windsor, e il cognome adottivo del defunto duca Mountbatten. I figli di Harry usano il cognome sui loro certificati di nascita: Archie Harrison Mountbatten-Windsor e Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Anche se il cognome dei loro figli è Mountbatten-Windsor, Meghan ha recentemente insistito affinché il suo cognome fosse Sussex, dopo che la regina Elisabetta le ha conferito il titolo quando ha sposato il principe Harry nel 2018. La moglie di Harry ha corretto una delle sue ospiti durante una puntata del suo show su Netflix 'With Love, Meghan', dicendole: "È così divertente che continui a dire Meghan Markle. Ora sai che sono 'Sussex'".