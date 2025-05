Regno Unito, nuove frizioni tra Re Carlo ed Harry: il caso scorta lo fa imbestialire

03 maggio 2025 a

Re Carlo III non ha gradito l’insistenza con cui il figlio Harry ha cercato di riavere la scorta, richiesta respinta ancora una volta ieri dalla corte d’Appello di Londra. Il sovrano è "frustrato e arrabbiato con suo figlio", ha raccontato a The Sun un amico di Carlo, prima che Harry rilasciasse alla BBC l’intervista con cui ha espresso il desiderio di riconciliarsi con il padre. "Sarebbe stato 'costituzionalmente improprio' per il re intervenire nel caso giudiziario. Ciò che lo ha frustrato e sconvolto a un livello più personale è il fallimento del Duca nel rispettare questo principio", ha spiegato la fonte. Non solo. Non è piaciuto al re neppure lo spreco di denaro pubblico nella causa giudiziaria. La reazione ufficiale di Buckingham Palace sul caso è stata sobria ma netta: "Tutti questi temi sono stati esaminati ripetutamente e meticolosamente dai tribunali, e in ogni occasione è stata raggiunta la stessa conclusione", ha detto un portavoce citato dal Sun.

Harry si pente a metà: "Mio padre non mi parla, voglio riconciliarmi con la famiglia"

Ieri il principe Harry ha perso l’ultimo round della battaglia legale per ottenere che la polizia si occupi della sua sicurezza personale durante i viaggi in Gran Bretagna. Il Duca di Sussex sosteneva di essere stato oggetto di un "ingiustificato trattamento da inferiore" da parte dei funzionari del ministero dell’Interno. Quando Harry si è ritirato dagli incarichi reali nel 2020, una commissione del Ministero ha deciso che non avrebbe più ricevuto il livello di protezione personale fornito dalla polizia ai membri più in vista della famiglia reale e che la sua sicurezza sarebbe stata decisa caso per caso.