Netanyahu, esplode lo scontro tra Jebreal e Bocchino: "Antisemita" "Pazzo"

Nel corso dell'ultima conferenza stampa, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che, non appena l'offensiva in corso finirà, "l’esercito israeliano controllerà tutta Gaza". "Se ci sarà un’opzione per un cessate il fuoco temporaneo al fine di liberare ostaggi, saremo pronti", ha affermato. E proprio partendo dai piano di Israele e dai massicci bombardamenti che stanno mettendo ko gli abitanti della Striscia di Gaza, Luca Sommi ha dato avvio a un'accesa discussione che è presto degenerata in un vero e proprio scontro tra Rula Jebreal e Italo Bocchino. Il direttore editoriale del Secolo d'Italia si è rivolto alla giornalista e autrice del libro Genocidio ricordandole di non aver "mai condannato Hamas" in modo esplicito.

Jebreal non ci è stata e ha affermato di aver più volte espresso aspre critiche: "L’ho fatto alla Cnn, l’ho fatto in Italia, l’ho fatto ovunque. Hamas ha compiuto crimini contro l’umanità e per questo vanno processati i suoi membri, non sterminati tutti quanti". La tensione in studio è aumentata e ha raggiunto il picco quando Bocchino ha inchiodato la sua interlocutrice: "Il problema è che lei non ha la sensibilità per rispondere, non ce l’ha perché ha un profondo antisemitismo". La giornalista, che è nata ad Haifa e ha passaporto israeliano, non si è trattenuta: "Ma lei è pazzo, lei è ubriaco o è pazzo?", ha risposto. "Lei accusa me di antisemitismo, si vergogni. Si vergogni. Ho parte della famiglia fatta di ebrei scappati dalla Germania", ha urlato.