Zona Bianca, “da non escludere assolutamente”. Cavallaro e le piste alternative su Garlasco

C’è tutto un mondo sommerso dietro il delitto di Garlasco e l’uccisione di Chiara Poggi? Nel corso della puntata del 25 maggio di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, è ospite la giornalista de Il Tempo Rita Cavallaro, che traccia un quadro di queste possibili piste alternative: “La questione delle piste alternative, che sono gli strani suicidi, che paradossalmente sono legati al santuario della Bozzola, quindi ha ragione l'avvocato Lovati. Chiaramente avvengono dopo, certo, ma è un sistema che in quel momento da anni andava avanti. Lì c'era una comunità di orfani, tossicodipendenti. Poi noi prendiamo in considerazione un dato, in una delle pennette di Chiara Poggi, sequestrata, c'erano degli articoli specifici. Pedofilia era uno, anoressia e come cercare delle tracce su un cadavere. Insomma, quindi Chiara aveva fatto delle ricerche nei mesi precedenti alla morte, che sicuramente sono ricerche importanti nel momento in cui noi non abbiamo un movente”.

Un'impronta di donna e la tesi di più killer. La difesa di Stasi: "Rianalizzare tutto"

Poi Cavallaro si rivolge al legale di Andrea Sempio, finito tra gli indagati per l’omicidio: “Però io una cosa voglio dire all'avvocato Lovati, se cercare il sicario in quanto killer professionista, per cercare di togliere Alberto Stasi dalla scena del crimine dove lo mettono gli inquirenti in questo momento, è difficile. Più che un killer professionista, qui può essere una di quelle persone al momento sconosciute che la procura cerca ed è il motivo per il quale quelle piste non sono assolutamente escluse”.