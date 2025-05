Garlasco, Sottile si sbilancia: "Stasi innocente? Sarebbe l'errore più clamoroso"

26 maggio 2025 a

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, "è sempre rimasto coerente alla sua verità, non ha mai cercato scorciatoie e si è sempre dichiarato innocente". Lo ha notato il giornalista Salvo Sottile, ospite della nuova puntata del podcast Un Altro Pianeta e chiamato dalla conduttrice Hoara Borselli a commentare uno dei casi più discussi della cronaca italiana e le sue ultime evoluzioni. "Nonostante avesse studiato e avesse una laurea in ingegneria, era quasi rassegnato a rinunciare alla propria vita di ragazzo, perché i suoi anni migliori li ha passati in carcere. Questo mi ha colpito", ha ammesso Sottile su Stasi.

Un commento, quello fatto dal giornalista, che si inserisce nella lettura della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio che nel 2007 ha sconvolto tutto il Paese. La difesa di Alberto Stasi punta su una rilettura scientifica di tutti i reperti a disposizione, ma Sottile ha confessato: "Non so se riuscirà a dimostrare la sua innocenza". La speranza del giornalista, riconosciuta apertamente ai microfoni di Un Altro Pianeta, è che "non ci riesca". Il motivo è chiaro: "Significherebbe che siamo di fronte al più clamoroso errore giudiziario della storia italiana". Un'affermazione forte, che apre a interessanti interrogativi sul ruolo della giustizia e sull’impatto che i media possono avere nella risoluzione dei casi di cronaca nera.