Garlasco, il legale di Sempio rilancia la pista dei "mandanti in bianco". E fa il nome di Orlandi

26 maggio 2025 a

a

a

I 18 anni che sono trascorsi da quel lontano 13 agosto 2007, data dell'omicidio di Chiara Poggi, hanno alimentato misteri e dubbi e fatto guadagnare terreno a teorie alternative. Si passa dai maghi agli strani suicidi avvenuti negli anni successivi alla tragedia nella zona di Garlasco fino ai presunti abusi intorno al Santuario della Madonna della Bozzola. Ricostruzione, questa, avanzata adesso da Massimo Lovati, uno dei legali del nuovo indagato Andrea Sempio. L'avvocato ha parlato della presenza di un misterioso "sicario" nella villetta di via Pascoli e ipotizzato che Chiara Poggi avrebbe scoperto un segreto che le è costato la vita. "È una teoria che nasce dalla mia conoscenza del territorio. Non posso dimostrarla", ha premesso in un'intervista a Repubblica.

Un'impronta di donna e la tesi di più killer. La difesa di Stasi: "Rianalizzare tutto"

Chiara Poggi, secondo "un sogno", una teoria di Lovati, sarebbe stata uccisa per aver scoperto fatti legati allo scandalo del Santuario della Bozzola, un luogo della periferia di Garlasco dove "ogni mercoledì si praticava l'esorcismo" e dove "emersero fatti di pedofilia". Alberto Stasi, l'allora fidanzato della ragazza uccisa e condannato a 16 anni di carcere, a dire del legale di Sempio avrebbe "detto un sacco di bugie sulla scoperta del corpo" e messo su "un racconto che non sta in piedi", arrivando ad accettare la galera per non "finire sottoterra".

Garlasco, Nordio su Stasi: "Irragionevole la condanna dopo due assoluzioni"

Il legale del nuovo indagato ha parlato di più mandanti "in bianco" e non ha escluso che la Chiesa possa aver assoldato un killer. "Non sarebbe la prima volta. Guardi che cosa è successo con la povera Emanuela Orlandi. Ma le ripeto che è un mio sogno. Non voglio guai", ha precisato Lovati, sottolineando che "la figura del sicario è nella letteratura criminologica".