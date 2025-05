Garlasco, l'avvocato di Sempio a Mattino5 non molla: “L'impronta è inutilizzabile”

22 maggio 2025 a

Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato intervistato da Mattino5 dopo gli ultimi sviluppi riguardanti il suo assistito e il delitto di Garlasco: “Sono contento che la Procura della Repubblica abbia fatto un po' di chiarezza con quel comunicato stampa che ormai penso che abbiate letto tutti. Si tratta di una consulenza tecnica di periti di parte, consulenti di parte nominati dalla Procura che ha la validità di qualsiasi altra consulenza tecnica, perché anch'io posso nominare altri consulenti e avere altre diecimila consulenze diverse da quella lì”.

Scontro sull'impronta 33: "È di Sempio". Rischia il sequestro la società che prelevò il dna

Poi c’è un botta e risposta tra Federica Panicucci, conduttrice del programma in onda su Canale5, e il legale. “A che cosa è stato raffrontata questa impronta? Questo non me lo spiegano”, dice Lovati. Panicucci spiega: “È stata raffrontata all'impronta palmare. Non sono una specialista, ma così è quello che ho letto, l'impronta palmare del suo assistito”. “E dove sono andati a prendere l'impronta palmare?”, replica l’avvocato. “L'hanno presa la seconda volta che hanno convocato Andrea Sempio, no, avvocato? Hanno preso l'impronta palmare, io questo ho letto”, dice la conduttrice. E qui Lovati va giù duro: “Ah, inutilizzabili… Inutilizzabili. Inutilizzabili perché non mi hanno neanche avvertito. Gli hanno telefonato. Una cosa… Lasciamo perdere…”. Panicucci lo incalza: “Ma lei è a conoscenza che gli abbiano preso l'impronta palmare? Perché c'era la sua collega, c'era Angela Taccia. L'impronta palmare le hanno presa e l'hanno comparata con quella sul muro”. “Purtroppo sì, lo so”, risponde Lovati. Che poi chiude con una certezza: “Ma quell'impronta lì è inutilizzabile”.