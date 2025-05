Pomeriggio 5, quella frase scritta da Sempio: "Ho fatto cose così brutte...". Dove puntano le indagini

21 maggio 2025 a

a

a

Non solo l'impronta isolata nei pressi di dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi. Ci sono altri nuovi elementi di indagine in mano ai pm di Pavia che lavorano al nuovo fascicolo sul delitto di Garlasco che vene un nuovo indagato, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Se ne parla nel corso della puntata di mercoledì 21 maggio di Pomeriggio 5, su Canale 5. "All'interno del suo appartamento c'è stata una perquisizione qualche settimana fa e hanno trovato vari scritti di Sempio, perché lui aveva fatto anche un corso di scrittura", viene spiegato nel programma condotto da Myrta Merlino.

"Chiara e la cugina hanno litigato": le parole della madre di Sempio a Le Iene

Ebbene, come riporta il Corriere su uno di questi biglietti ci sarebbe scritto "Ho fatto cose così brutte che nessuno può neanche immaginare". "Ora questi scritti sono al vaglio proprio per capire se quella è una scrittura di Sempio recente o di molti anni fa", spiega l'inviata.

Sempio come noto non si è presentato davanti ai pm martedì con i suoi avvocati che hanno ritenuto la convocazione nulla per un vizio di forma. Ma perché non farsi interrogare se innocente? "Non c'entra se sei innocente, se sei colpevole... Non ha nulla da nascondere, io faccio l'avvocato e consiglio il mio cliente bene, perché se lui fosse andato ieri lo avrebbero massacrato con questa storia dell'impronta", afferma il difensore dell'indagato Massimo Lovati.

"Meno male che non siamo andati, ci massacravano": il legale di Sempio spiazza Panicucci

Ma l'esistenza di un'impronta attribuita a Sembi cambia le carte in tavola? "No, non cambia niente, e almeno abbiamo capito cosa c'è. C'è una consulenza tecnica depositata il 9 maggio, quindi prima dell'interrogatorio naturalmente. Potevano depositarla prima, invece no, hanno voluto tentare un interrogatorio al quale non ci siamo presentati - osserva Lovati - Lui l'ho tranquillizzato, perché non c'è nessuna impronta, c'è una consulenza tecnica di parte della Procura e della Repubblica che naturalmente dovrò far confrontare i miei esperti".