Clizia Incorvaia rivela il suo segreto: "Cosa faccio per non invecchiare"

Classe 1980, ma con un viso da adolescente: Clizia Incorvaia ha raccontato a "Gente" i segreti che le hanno permesso di mantenere una pelle luminosa e un aspetto fresco, nonostante i ritmi intensi da mamma, imprenditrice, modella e influencer. Il centro della sua filosofia di bellezza? Una parola sola: vanità. “Sono molto vanitosa”, ha confessato, “ma proprio questa vanità mi ha tenuto lontana dagli eccessi: mangio bene, evito l’alcol, dormo a sufficienza, bevo tanta acqua e assumo integratori, vitamina C e D”. Uno stile di vita sano, ha raccontato la Incorvaia, le ha permesso di conservare la linea, una pelle curata e capelli forti.

Clizia ha raccontato di avere una pelle sensibile e mista, spesso soggetta a dermatiti, motivo per cui ha smesso da tempo di esporsi al sole sul viso: “Per detergere uso un burro alla rosa mosqueta con collagene, poi applico dei dischetti leggermente esfolianti”, ha spiegato. Argomenti di forte tendenza sui social, specie tra la GenZ. La sua skincare routine quotidiana ha incluso siero e creme al collagene e un dispositivo a luce led che, mattina e sera, ha passato sul viso: “Accelera il rinnovamento cellulare, rimpolpa e tonifica la pelle. Se ho gli occhi gonfi uso patch giapponesi a base di caffeina.” Insomma, Clizia ha saputo come tenere alta l'attenzione del suo pubblico, specie quello femminile, ma non finisce qui. Per il corpo, invece, l'influencer ha raccontato di usare un olio idratante e profumato: “Uso l’Olio delle Fate, è nutriente e ha un profumo delizioso.” E poi, Clizia ha concluso con il racconto delle sue muse ispiratrici, nonché grandi icone degli anni ’90: “Claudia Schiffer e Valeria Mazza sono i miei riferimenti da sempre. Eleganti, moderne, senza tempo.”