Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 17 maggio: tutti i segni

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 17 maggio 2025.

Ariete

Quando prevale il lato polemico del vostro carattere, non accettate critiche e consigli, così nascono nuovi problemi nel lavoro e nei rapporti stretti. Il sabato forse vi salva dalle polemiche, ma se non siete in relax o in viaggio, dovete fare di tutto per tenere a freno l’ira, che non è certo d’aiuto per gli affari. Nella salute, i punti deboli sono fegato, stomaco, reni. Nonostante tutto, l’amore vive e respira con voi.

Toro

Figli delle stelle, che riservano a voi le possibilità migliori nel campo degli affari. Non sappiamo se avrete tutti la possibilità di sfruttare l’influsso Mercurio-Luna, però conosciamo il vostro senso e gusto per il guadagno, troverete qualcosa di interessante. Venere si presenta romantica e prevede un incontro casuale, un ritorno, un ricordo intenso del passato. Avete anche fortuna al gioco… cosa volete di più.

Gemelli

Parliamo di Giove nel segno perché dal 20 e fino alla conclusione della vostra stagione, sarà intenso come presenza cosmica, accresce le previsioni per una vita di successo, possesso di proprietà, ascesa sociale. Le esperienze del recente passato via hanno insegnato ad essere più docili e disponibili, persino le insistenze del vostro caro amore, le sue continue osservazioni, vi divertono. Avventure per le persone sole.

Cancro

Siete arrivati alla Luna in Capricorno abbastanza stanchi ed esauriti, ma se certe tensioni nascoste dovessero uscire allo scoperto, sarà un fatto liberatorio. Giove è ancora in posizione ambigua, nemici nascosti danno del filo da torcere, ma l’attrazione personale è notevole. Vedrete con occhi diversi il vostro amore, che spera in qualche bacio in più. Cautela nell’attività fisica (schiena, gambe, reni).

Leone

Transiti planetari concentrati tra due segni di terra - Toro, Capricorno - se avete l’ascendente in questi due segni la situazione nel lavoro è ancora meglio. In ogni caso partecipa al vostro successo Giove ancora per un mese in Gemelli, procura amici potenti, appoggia le vostre speranze e desideri. Si prospetta un matrimonio felice, siete ottimisti e un po’ stravaganti. Luna indicata per recuperare le forze fisiche ma anche per cure ricostituenti.

Vergine

I mercati esteri funzionano anche oggi, approfittate della Luna al massimo anche per gli affari riguardanti le case o altre proprietà, persino nel lavoro potete vincere anche domani, perché la Luna sarà ancora più professionale. Siete attendibili, consapevoli, ambiziosi, previdenti, tutte le qualità che la gente apprezza in voi. Le nuove storie nascono durante i viaggi ci sarà una certa differenza di età, carattere, istruzione, provenienza.

Bilancia

Non siate cosi pensierosi, avete vinto tante battaglie, vincerete anche questa Luna, pesante e aggressiva. Ma domani mattina vi sveglierete con Luna in Acquario… Organizzate una gita in posti dove non si incontrano le persone di sempre, soprattutto quelle dell’ambiente di lavoro e degli affari. Consigliamo invece divertimenti sportivi, Marte è un pianeta che vi rende anche passionali. È l’amore il problema della vostra vita? Scherzate!

Scorpione

Tutti i rapporti, chiamiamoli diretti, devono sottostare e superare la pressione di Marte e dei tre pianeti in Toro. Consigliamo di rimandare discussioni e iniziative che presentano incertezze, possibilmente fino al giorno 23. Giove sarà la vostra forza quando andrà in Cancro, ma anche ora in Gemelli risulta focoso, un po’ aggressivo ma con sano senso pratico. Si registrano anche eccessi nella vita sessuale. Non cambiate l’immagine ideale che avete del matrimonio.

Sagittario

Ancora un mese con Giove in opposizione dai Gemelli, che non è soltanto un fastidio per il vostro fegato, ma incrementa il lavoro quotidiano, protegge le professioni libere, procura importanti successi anche nei lavori dipendenti. Una sola cosa dovete imparare: distinguere il vero dal falso. Valutate quel tanto che basta, ma concludete finalmente - Luna sarà per tre giorni produttiva, finanziaria, rinnovativa, super passionale.

Capricorno

Questo è il periodo dell’anno non solo giusto ma ideale per fare anche cambiamenti rivoluzionari. Ricordate sempre che Saturno vi sostiene dai Pesci fino al 24. Nel lavoro, casa, amore. Euforia nel cuore, che già sente l’arrivo di una bellissima emozione in amore, Luna e Mercurio preparano qualcosa di speciale per voi, importante sarà ultimo quarto in Acquario da domani al 18, conquiste economiche, schiarite nel campo legale.

Acquario

Siamo in attesa della vostra Luna ultimo quarto che si presenta per la seconda volta nel mese del Toro, cambierà senz’altro qualcosa nel Parlamento e nelle Istituzioni, ma per voi sarà ancora più importante perché vi darà l’occasione di concludere o di iniziare qualche rapporto di lavoro di affari, quindi di cambiare. In arrivo splendide novità nella vita in casa, nella vita dei vostri figli. Ma la vostra fretta di essere presenti ovunque non aiuta la salute.

Pesci

Tombola! Se avete seguito i nostri ripetuti inviti all’azione, potete stringere in mano risultati più che soddisfacenti, ma tutti i prossimi giorni prima del Sole in Gemelli aspettatevi nuove proposte, che dovete accettare subito. Luna indicata per promuovere nuovi affari e collaborazioni. Vi mette in contatto con professionisti nel ramo che vi interessa. Amici del sesso opposto, tendenti al lusso e ai godimenti della vita, sport e spettacolo.