Sinner, una partita con Leone XIV? "In futuro...": ecco come ha risposto

"Giocare con il Papa? Perché mi dovete mettere in difficoltà...": Jannik Sinner ha provato a nascondere l'imbarazzo con una risata e una risposta fornita di getto alla domanda che tutti si aspettavano. Leone XIV, il Pontefice sportivo, ha infatti scherzato nei giorni scorsi sulla sua passione per il tennis e sulla possibilità di scendere in campo contro un giocatore professionista, "ma non con Sinner". "Ho saputo che ha giocato da piccolino e per noi è tennisti è una bella cosa sapere che al Papa piaccia il nostro sport, per il futuro si vedrà, vediamo", ha spiegato poi il tennista numero uno al mondo per rispondere ai giornalisti.

Dopo aver rotto il ghiaccio sabato scorso contro l'argentino Mariano Navone, Sinner, reduce dai tre mesi di stop per la squalifica per doping, prosegue intanto la sua marcia agli Internazionali e accede agli ottavi superando in due set l'olandese Jesper De Jong, numero 93 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 in poco più di un'ora e mezza. "Ho bisogno di ogni partita, non sono lì dove spero di essere e credo di avere grandi margini. Sono felice per fare un'altra partita qua a Roma, un posto molto speciale. L'obiettivo era vincere almeno una partita, ne ho vinte due e adesso vediamo cosa succede", ha spiegato l'azzurro a fine match.