Sinner batte De Jong in due set e vola agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia

Tutto come previsto (o quasi) sul Centrale del Foro italico: Jannik Sinner va agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis battendo in due set l'olandese lucky loser Jasper de Jong col punteggio di 6-4 6-2. La differenza tra i due è netta, certificata anche dal ranking Atp - Sinner numero 1 e l'olandese numero 93 del mondo - eppure Sinner, dopo in avvio sprint con due break e un parziale di 4 giochi a 1, ha poi avuto un piccolo cedimento, complice probabilmente il gran caldo, il vento e una condizione ancora non ottimale: ha perso due volte il servizio permettendo all'avversario di portarsi sul 4-4 nel primo set.

Quindi il nuovo strappo e primo set conquistato dall'altoatesino col punteggio di 6-4. Nel secondo, inizio tamburellante con scambi lunghi e molto tesi. Una partita certamente non bella che comunque ha soddisfatto il pubblico presente che ha gremito in ogni ordine di posta sul Centrale. Pubblico che, a differenza di sabato e' stato molto meno rumoroso e partecipe. Pochi gli slogan per Sinner e pochissimi gli incoraggiamenti per il campione. Un pubblico quasi rispettoso del povero de Jong, volenteroso pallettaro costretto a difendersi dai micidiali colpi di Sinner per rispondere ai quali e' finito rovinosamente per due volte per terra, costretto anche a ricorrere all'intervento del fisioterapista sul 3-2 per Sinner nel secondo set.

Proprio a causa del secondo infortunio, l'olandese ha praticamente smesso di giocare permettendo cosi' a Sinner di vincere il set 6-2. Oggi al Foro italico impazzavano le magliette con la scritta "Lo schiaffo di Dio" e sul campo sono state proprio le bordate di dritto e di rovescio bimane, lo "schiaffo di Dio" appunto, l'arma in piu' di Sinner in una partita in cui, almeno nel primo set, non lo ha assistito il servizio. Agli ottavi, per ironia della sorte, trovera' l'argentino Francisco Cerundolo con cui perse, proprio agli ottavi, nella sua ultima partecipazione a Roma nel 2023.