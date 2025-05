In altre parole, la moglie di Acerbi accusa Gramellini: "Il carro su cui salire..."

12 maggio 2025 a

Scontro a distanza tra il giornalista Massimo Gramellini e Claudia Scarpari, moglie del calciatore Francesco Acerbi, difensore dell'Inter e marcatore di un gol pesantissimo in Champions League contro il Barcellona. L'editorialista del Corriere della sera nel programma che conduce su La7, si è profuso in un lungo ed enfatico ritratto del calciatore che però non è andato giù alla signora Acerbi: "Un difensore che in Champions League non ha mai segnato e mai tirato in porta. Lo troviamo nell'area di rigore del Barcellona. Dopo i litigi col padre, dopo l'alcool, dopo la depressione, dopo due tumori. E nessuno ci fa caso. Anche se è altissimo, pieno di tatuaggi, gli spagnoli - come si dice - non lo hanno visto arrivare", dice Gramellini.

Il racconto epico prosegue: "Tutti ci siamo chiesti, come ci sarà arrivato Francesco Acerbi, un difensore, nell'ultimo posto al mondo in cui ti aspetteresti di trovare un difensore? Invece c'è lui nell'area di rigore del Barcellona all'ultimo minuto di una partita praticamente perduta". Gramellini ricorda il rapporto complicato con il padre e la morte del genitore con la conseguente crisi personale di Acerbi. "Francesco sprofonda nella depressione finché un giorno scopre, per puro caso, durante un controllo di routine, di avere un tumore. Ai testicoli". Da lì, la lotta con la malattia e la rinascita personale e sportiva: "Un altro si consiglierebbe con amici, parenti, la moglie, l'agente. Lui no, ne parla con lo psicologo. Che gli dice: 'Francesco, se vuoi chiudere davvero il cerchio con tuo padre, vai a giocare nella sua squadra del cuore'. E così il milanista Acerbi diventa interista in memoria di un padre che non c'è più ma che in fondo c'è ancora e secondo me c'era anche martedì sera nascosto da qualche parte tra i tifosi dell'Inter".

Prendetevi 4 minuti per vedere questo monologo di Massimo Gramellini su Francesco Acerbi. Brividi. pic.twitter.com/1JwbM5dY8K — . (@LPavardinho) May 10, 2025

Prosa che fa infuriare Claudia Scarpari: "Un po' in antitesi con quelle rilasciate in occasione della vicenda Acerbi - Juan Jesus in cui il Gramellini disse - scrive sui social -: 'La giustizia è costretta a conoscere ragioni che la ragione, intesa come buon senso, non conosce. Perciò, mentre la ragione dà ragione a Juan Jesus, la giustizia deve darla ad Acerbi'". Il riferimento è al presunto insulto razzista che Acerbi avrebbe rivolto al difensore brasiliano del Napoli e da cui uscì senza squalifica. "Eppure, signor Gramellini, si sta parlando dello stesso giocatore, dello stesso uomo, con lo stesso passato e gli stessi ostacoli di vita. Solo che allora il carro su cui salire era diverso vero? Per questo dico: parole bellissime ma il signore qui, con tutto il rispetto, non ha né il titolo né le conoscenze della vita di Francesco per pronunciarle", conclude la moglie di Acerbi.