Macron e il giallo della "bustina", il video in treno è virale: cosa è successo

11 maggio 2025 a

a

a

Una bustina sospetta che in realtà non è una bustina è alla base di un caso singolare. Un video che mostra il presidente francese Emmanuel Macron in viaggio verso la Polonia da Kiev con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il premier britannico Keir Starmer è stato ripreso da molti utenti dei social che hanno notato qualcosa di strano. Si vede Macron che si affretta a togliere da davanti a sé quell che sembra un sacchetto di polvere bianca. Sospetti che vengono rilanciati da svariati utenti, complice la qualità delle immagini molto bassa. Ben presto, tuttavia, arriva la ricostruzione del quotidiano francese Liberation. L'oggetto bianco, che è già sul tavolo quando Macron entra nel vagone, è in realtà un fazzoletto di carta appallottolato. Ma perché il capo dell'Eliseo lo fa sparire così velocemente? Il motivo è che operatori e fotografi stavano iniziando a realizzare video e foto.