Ucraina, Macron promette "sanzioni massicce" a Mosca se viola la tregua. La reazione di Peskov

10 maggio 2025 a

a

a

Sanzioni "massicce" e "coordinate" da parte di Europa e Stati Uniti alla Russia nel caso in cui Mosca dovesse violare il cessate il fuoco di 30 giorni proposto dagli alleati dell'Ucraina a partire da lunedì. Le ha promesse il presidente francese, Emmanuel Macron. "In caso di violazione di questo cessate il fuoco, concordiamo che saranno predisposte e coordinate sanzioni massicce tra europei e americani", ha detto durante una conferenza stampa congiunta a Kiev con i leader di Ucraina, Germania, Polonia e Regno Unito. Il Cremlino, in risposta, ha fatto sapere di non avere canali di dialogo con Macron attraverso le parole del portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

Cessate il fuoco totale tra India e Pakistan: l'annuncio di Trump

"Stiamo ricevendo molte dichiarazioni contraddittorie dall'Europa. Sono in gran parte di natura conflittuale, piuttosto che orientate a tentativi di rilanciare le nostre relazioni", ha dichiarato Peskov parlando con i giornalisti dopo la riunione a Kiev del gruppo dei volenterosi. Putin, ha spiegato, ha ripetutamente detto di essere aperto a contatti con i leader stranieri. Allo stesso tempo il portavoce ha avvertito che "è molto difficile isolare la Russia, che rappresenta una parte molto ampia del mondo". Gli europei, a suo dire, "si sono innervositi per quanto accaduto a Mosca il 9 maggio. Gli europei sono irritati da questa importante concentrazione internazionale attorno al Giorno della Vittoria, da quell'orgoglio per la vittoria sul nazismo", ha aggiunto.