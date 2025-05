Prevost e l'intervista prima di diventare Papa. Gli Usa, la Chiesa, Francesco: cosa ha detto

08 maggio 2025 a

Intercettato dalla giornalista di 4 di sera, il cardinale Robert Francis Prevost dice la sua due giorni prima dell’inizio del Conclave che lo eleggerà Papa. "Molti tifano per lei in questi giorni, molti sperano che sia lei il nuovo Papa", afferma la cronista con Leone XIV, questo il nome scelto dal primo Pontefice proveniente dal Nord America. "È tutto nelle mani dello Spirito Santo", afferma Prevost.

Lettera di Meloni a Prevost: “Guida e punto di riferimento. Servono scelte coraggiose”

"Questa è l'unica cosa che può dire i suoi sostenitori?", chiede ancora la giornalista. A quel punto l'allora cardinale si lascia scappare qualche parola in più: "L'unica cosa a tutti è che questo è soprattutto un evento di Chiesa, una Chiesa di fede che vuole cercare la volontà di Dio, vuole essere vicino a quelli che soffrono, e allora nelle sue mani non posso dire altro perché non so altro".

Pace, sinodalità, ultimi. La dottrina di Papa Leone XIV sulle orme di Bergoglio

"Chi la sostiene sottolinea il suo equilibrio, il fatto che lei sia nato a Chicago ma conosce molto bene l'America Latina, è legato a Roma, conosce bene i Vescovi per il ruolo che le ha affidato Bergoglio. Tutto questo corrisponde a vero?", è la domanda successiva che sottolinea il punto di unione tra America del Nord e del Sud. "Tutto questo è vero", replica Prevost che alla domanda se lo Spirito Santo scegliesse lui, risponde semplicemente: "Nelle sue mani".