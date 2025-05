Conclave tra veleni e veline. Cerno: ecco le vere sfide del nuovo Papa

07 maggio 2025 a

La Chiesa elegge il successore di Francesco. Quali sfide fuori e dentro le mura del Vaticano dovrà affrontare il nuovo Papa? Se ne parla nella puntata di mercoledì 7 maggio de L'aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. Il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno osserva che il ruolo del Pontefice "ha due nature che lo contraddistinguono, il munus", la funzione, "e il ministerium", ossia l'amministrazione della Chiesa.

Ebbene, "Papa Francesco è stato un Pontefice dove il munus e il ministerium sono stati molto diversi". Per il primo ruolo Bergoglio "parlava al mondo" ed è stato un papa che "ha rovesciato la logica geopolitica storica nella nomina dei cardinali", basti pensare che "per la prima volta nella storia l'arcivescovo di Milano non è porporato".

Il ministerium di Francesco è stato "ben diverso da questa natura, cioè l'amministrazione della Chiesa, la gestione di certi affari, il fatto che abbia nominato tantissimi cardinali ma di fatto non li abbia mai riuniti se non per nominarli - spiega Cerno - Cioè la dimensione aperta, orizzontale di Francesco nel mondo corrisponde a una gestione molto verticale della Chiesa nel suo pontificato e queste due cose fanno sì che oggi anche i cardinali nominati da lui non siano tutti bergogliani a tutto tondo".

Per esempio i cardinali che Bergoglio ha nominato in Italia "gli somigliano molto per indole, quelli che ha nominato in Africa gli somigliano molto meno", osserva il direttore. Detto questo il nuovo Papa "dovrà tenere conto di queste due cose". Da quanto è emerso dalle congregazioni dei cardinali "l'identikit è di un pastore, di un uomo capace di stare con il gregge, come Francesco, ma anche capace di rimettere a posto una miriade di scandali e di bugie, di gestire la macchina dell'ecclesia". Il Conclave che si apre oggi con l'extra omnes è stato preceduto da "mazzate pazzesche, ma soprattutto veleni, inchieste che riguardano il Vaticano e che direttamente coinvolgono alti cardinali, e papabili - commenta Cerno - e molte veline" con cui "il Vaticano ha cercato di zittire la stampa".