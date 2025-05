Conclave al via, dalla messa alla prima fumata. Il cardinale Re: "Il nuovo Papa risvegli le coscienze"

07 maggio 2025 a

a

a

Con la "Missa pro eligendo romano pontefice" nella basilica vaticana di San Pietro inizia la giornata. o molto più probabilmente le giornate. del conclave chiamato a scegliere il successore di papa Francesco. Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30 sarà il momento dell'ingresso in conclave dei cardinali elettori e del loro giuramento prima dell'"Extra omnes", ovvero il momento nel quale le porte della Cappella sistina verranno chiuse per l'inizio delle votazioni. Già nel pomeriggio comincerà l'attesa della fumata bianca che annuncerà, oggi o nei prossimi giorni, l'elezione del nuovo pontefice.

Roma attende la fumata bianca e il nuovo Papa. In campo migliaia di agenti

"Preghiamo perché Dio conceda alla Chiesa il Papa che meglio sappia risvegliare le coscienze di tutti e le energie morali e spirituali nella società odierna, caratterizzata da grande progresso tecnologico, ma che tende a dimenticare Dio", ha detto Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, nella Missa pro eligendo pontefice. Durante l'omelia, Re ha sottolineato: "Preghiamo perché lo Spirito Santo, che negli ultimi cento anni ci ha donato una serie di pontefici veramente santi e grandi, ci regali un nuovo papa secondo il cuore di Dio per il bene della Chiesa e dell'umanità". Il prelato ha ricordato le sfide globali in un "tornante della storia" difficile in cui il successor edi Bergogliodovrà guidare la Chiesa.