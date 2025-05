Macron, Del Debbio a valanga: "Fuori come un bambinetto, ora asse Francia-Germania"

Luca De Lellis 06 maggio 2025 a

La Germania, col brivido, ha il suo nuovo cancelliere, il decimo della sua storia. “Che giornata”: Friedrich Merz non ha avuto altre parole a margine del verdetto per descrivere quanto appena vissuto. Il leader della coalizione democristiana di centro, l'Unione CDU/CSU, dopo il flop inaspettato del primo turno ha ottenuto una maggioranza striminzita nella seconda votazione. Il Presidente francese Emmanuel Macron, sfruttando la maggiore assonanza politica con il nuovo capo del governo, non ha esitato un attimo a ridare nuova linfa “all’asse Francia-Germania”. Un atteggiamento che non ha trovato il parere amico di Paolo Del Debbio, intervenuto a gamba tesa nella sua introduzione alla puntata di 4 di Sera.

“Pensavo che dopo essere stato buttato fuori come un bambinetto dal dialogo tra Trump e Zelensky a San Pietro, avesse capito qualcosa. Invece ancora si propone addirittura come l’asse franco-tedesco”. Il conduttore del programma di Rete 4, come di consueto, si esprime senza peli sulla lingua. E rimane incredulo: “Macron ha un governo debole e Merz parte con un esecutivo altrettanto debole, e lui parla di “nuovo motore nell’alleanza”, sono cose che faccio difficoltà a capire. Ma soprattutto mi preoccupano molto e devono preoccupare tutti perché l'Europa in questo momento avrebbe bisogno di governi forti e stabili per reagire alle situazioni che stanno capitando”.

Una tesi condivisa anche da Maurizio Molinari (La Repubblica), ospite in studio, che sintetizza il tutto con un claim eloquente: “L’Europa è una somma di debolezze”. Del Debbio si lascia andare poi a un’ultima considerazione sulla seconda forza elettorale della Germania guidata da Alice Weidel, la destra Alternativa per la Germania (AfD), sulla quale aleggia l’ombra dell’estremismo: “Non solo è esclusa dal governo, ma è stato richiesto dall'autorità di considerarla non votabile perché xenofoba. Anche qui, non lo sapevano prima delle elezioni?” è la domanda provocatoria del presentatore.