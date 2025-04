Isola dei famosi, sbarca Dino Giarrusso. E dal M5s: "Scontro tra titani con Adinolfi..."

30 aprile 2025 a

Alla fine ha firmato Dino Giarrusso: l'ex Le Iene già europarlamentare del Movimento 5 stelle sarà uno dei naufraghi de L'isola dei famosi 2025 in partenza mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Segue di qualche ora l'annuncio di un altro personaggio tra politica e giornalismo, Mario Adinolfi, tanto che ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata M5S Vittoria Baldino commenta: "Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi? In bocca al lupo, spero faccia una bella esperienza e trovi la sua strada. Ho visto che nel reality ci sarà anche Mario Adinolfi, sarà uno scontro tra titani...".

A confermare l'ex iena nel reality condotto da Veronica Gentili è il giornalista esperto di tv Davide Maggio, che sul suo sito elenca il cast completo. Ecco lo qui: Mario Adinolfi, Ibiza Altea, Chiara Balistreri, Spadino (Samuele Bragelli), Leonardo Brum, Loredana Cannata, Alessia Fabiani, Angelo Famao, Omar Fantini, Mirko Frezza, Dino Giarrusso, Camila Giorgi, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano, Lorenzo Tano, Carly Tommasini, Paolo Vallesi.