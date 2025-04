Lucia Annunziata: "Zelensky è un uomo morto". La profezia choc, gelo in diretta

26 aprile 2025 a

Da "quelle parti" i problemi "si risolvono così". È bufera per le parole di Lucia Annunziata, giornalista ed eurodeputata del Pd, sui processi per la pace in Ucraina. Parlando in una diretta web di Repubblica l'ex conduttrice Rai afferma che Volodymyr Zelensky è "un uomo morto, lo sanno tutti e lo sa pure lui. Si tratta solo di capire quando deve partire l'aero, che poi faranno esplodere a mezz'aria". Da dove nasce questa "profezia" di Annunziata? Dalle parole di Trumpo che ha detto che i "confini della pace sono quelli finora conquistati, quindi la Crimea e anche le parti occupate dalla Russia. Ora io non mi pongo il problema etico - argomenta Annunziata - Sto semplicemente dicendo che c'è un altro segnale lanciato da Trump all'Europa". Quale? Il presidente americano dice che Putin invadendo l'Ucraina è entrato in Europa e ora ce lo teniamo, è l'analisi della dem.

“#Zelensky è un uomo morto” così afferma Lucia #Annunziata (Europarlamentare PD). Questa è la vergogna e l’infamia della sinistra italiana che va a festeggiare gli eroi della resistenza il 25 aprile. #Ucraina #Russia pic.twitter.com/KSFgyhxhwQ — Filippo Tudisco (@TheTudo94) April 24, 2025

La quale afferma che le dichiarazioni di Trump non erano rivolte a Kiev, ma a Bruxelles. "Lui parla all'Europa, non sta parlando all'Ucraina e a Zelensky - continua Annunziata - perché Zelensky è un uomo morto. Si tratta solo di capire quando deve partire l'aero, che poi faranno esplodere a mezz'aria". Frase che spiazza gli interlocutori che rimangono di sasso. A quel punto la giornalista ribadisce: "È un uomo morto, lo sanno tutti, lo sa anche lui. Perché così si risolve da quelle parti lì, dai cuochi in su. Così si risolve il problema del dissenso nei confronti Zelensky, e gli americani guarderanno dall'altra parte", le parole affilate come una lama di Annunziata, a 48 ore dai funerali di Papa Francesco dove Trump e Zelensky sono poi stati a colloquio in piazza San Pietro. E nel silenzio del Pd.