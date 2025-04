Fedez contro Travaglio: "Mistificazione della realtà". Divampa la polemica

Salvatore Martelli 26 aprile 2025 a

a

a

Fedez contro Marco Travaglio: è esploso lo scontro tra i due e i sui social divampa la polemica. Il tutto nasce per un video pubblico sul profilo di Pulp Podcast in cui il rapper passa al contrattacco dopo le recenti dichiarazioni al veleno del giornalista nel podcast di Gianluca Gazzoli. Travaglio aveva infatti ricordato la sua intervista a Muschio Selvaggio di un anno fa, accusando il rapper di avergli fatto troppe domande sulla collega e nemica storica dei Ferragnez, Selvaggia Lucarelli. Ma cosa era successo? Fedez aveva in effetti fatto più di qualche domanda al suo ospite su Lucarelli fino a che Travaglio aveva sbottato platealmente: "È la tua fissazione perché lei ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi".

Salis sulle barricate per la maestra di OnlyFans: la gaffe clamorosa

Il direttore del Fatto Quotidiano era tornato qualche giorno fa sull’intervista dichiarando: “Quasi tutta l'intervista parlando di Selvaggia e pensando di mettermi in difficoltà, a un certo punto non ci ho più visto e gli ho fatto quella battuta”. Una totale "mistificazione della realtà", secondo Fedez, che poi ha precisato: "Quello che racconta Travaglio in questo episodio è una totale mistificazione della realtà, intervistato tra l'altro da un Gazzoli totalmente disinformato anche su argomenti e asserzioni ben più gravi. Il podcast non è stato un'imboscata, per me esiste un Travaglio prima di Muschio Selvaggio e un Travaglio dopo Muschio Selvaggio”. Infine l’invito a Travaglio: "Invitiamo Marco al nostro podcast. Se volessi venire a dibattere con persone che si informano sulle cose che dici, contestano in maniera civile, le porte sono aperte". Appuntamento al prossimo podcast.