Ivano dei Cugini di campagna, l'occupante aggredisce la troupe di Giordano. Cosa le canta...

I cronisti di Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano su Rete , vanno sempre a caccia di "ladri di case", e dopo la denuncia di Ivano Michetti dei Cugini di campagna sono andati a trovare la donna che da anni occupa abusivamente una casa del cantante, a Roma. Michetti si era rivolto proprio al programma di Rete 4 per dare visibilità al suo problema. Infatti, nonostante un decreto di sfratto del giudice, l'occupante non ha intenzione di andarsene dall'immobile di Torpignattara. Non solo. Raggiunta da una giornalista di Fuori dal coro, nel servizio andato in onda mercoledì 23 aprile, tale Samia reagisce minacciando e aggredendo la troupe, lanciando oggetti tra cui un grosso sasso. Non solo. Poi minaccia di chiamare il figlio per "menarti", dice all'inviata.

"Casa occupata dal 2022": Ivano dei Cugini di Campagna chiama Giordano