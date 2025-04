Littizzetto, nuova bufera: "Insulto sessista" a Meloni. Cosa ha detto

14 aprile 2025 a

È ancora bufera per le "letterine" di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove. Dopo la polemica per i sodlati italiani che fanno "ca***issimo" nelle guerre, finisce sotto la lente anche l'ultimo monologo della comica piemontese che dedica il suo intervento al deretano di Donald Trump. Nel profluvio di c*li e volgarità, quello che viene letto come un vero e proprio insulto sessista contro la premier Giorgia Meloni in procinto di volare a Washington per parlare col presidente Usa dei dazi per conto dell'Italia e dell'Ue.

Ebbene, Trump ha parlato di Paesi che gli "baciano il c..." per avere condizioni migliori. E Littizzetto sdraiata sulla scrivania di Fazio ci va a nozze: "Eminentissimo c… di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale". E ancora: "Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un c… oltretutto a stelle e strisce, un vero c… yankee. E dire che ne ho scritte, di letterine, a tanti… A grandissime teste di… sì. A gente con la faccia come… sì. Ma mai direttamente a un c….". Insomma, il giochino lo avete capito.

Nel finale la sferzata contro Meloni. "Ah caro c… tra qualche giorno da te arriverà Giorgia, mi raccomando trattala bene perché non sta attraversando un periodo facile. Noi le chiederemo, da parte nostra, di non mettere il rossetto…", attacca Littizzetto forse in riferimento a baci che non lascino il segno. "Littizzetto, nessuno ha riso. Il tuo è un insulto sessista, uno di quelli per cui a sinistra intonate cori furiosi e gridate allo scandalo", scrive su X l'account di Fratelli d'Italia. "Sei proprio un’ipocrita femminista", conclude il partito di Meloni che tuona: "La volgarità spacciata per comicità".