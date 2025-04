Che tempo che fa, Littizzetto fuori controllo: "Caro cu*o yankee di Trump"

13 aprile 2025 a

Luciana Littizzetto nella consueta letterina a Che tempo che fa, domenica 13 aprile, va all'assalto del presidente americano Donald Trump che sui dazi ha detto che i Paesi colpiti stanno facendo la fila per "baciarmi il c..." chiedendo di contrattare. La comica piemontese al fianco di Fabio Fazio non si tiene e dedica i suo "versi" non al tycoon, ma al suo fondoschiena. "Eminentissimo c**o di Trump. Gran Dèretan e Derriere du president. Black Hole. Box of suppost. Lato oscuro della Casa Bianca. Caro Lato B indistinguibile dal Lato A. E care anche voi, cip e ciapp e Buco Ovale dello Studio Ovale", scandisce senza colpo ferire Littizzetto.

E ancora: "Che sgomento. Ti garantisco che nella mia vita mai avrei pensato di dover scrivere una letterina ad un cu*o…oltretutto a stelle e strisce, un vero cu*o yankee. E dire che ne ho scritte, di letterine, a tanti… A grandissime teste di… sì. A gente con la faccia come… sì", dice la comica che a scanso di equivoci ribadisce: "Ma mai direttamente a un cu*o. Ma la vita è così. C’è il giorno che ti tocca, anche se prima ti è sempre andata di cu*o". Finita qui? Neanche per sogno. Littizzetto continua a snocciolare deretani a gogò. "Per prima cosa spero che almeno tu non faccia pendant con la faccia color nespola del tuo proprietario: un cu*o arancione di quelle dimensioni ricorda i catarifrangenti dei Tir e non sai mai che colore di mutande abbinarci. Ho anche il sospetto che tu non sia sodo come quello di Roberto Bolle, ma piuttosto abbia la consistenza del purè che accompagna l’ossobuco". Insomma, una tirata a suon di parolacce.