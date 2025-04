Jannik Sinner, la lite social tra Federica Pellegrini e i tifosi: "Non chiedo scusa"

Sullo stesso argomento: Musetti si arrende ai problemi fisici: Alcaraz è il re di Montecarlo

Nessun dietrofront e niente scuse. Federica Pellegrini aveva sollevato pesanti dubbi sul caso doping che ha riguardato Jannik Sinner affermando, in una intervista, che la vicenda Clostebol del tennista altoatesino sarebbe "stata trattata diversamente dal 99% dei casi". I tifosi del campione numero uno del tennis mondiale hanno protestato sui social per il trattamento riservato dalla leggenda del nuoto azzurro al loro idolo, e lei non si è sottratta allo scontro verbale. Per esempio un utente ha chiesto a Pellegrini quando avesse intenzione di chiedere scusa a Sinner, ricevendo per risposta un "ma perché?! Mica l’ho offeso" e, ancora, "non credo di aver sbagliato ma forse di essere stata troppo generica… in una domanda su tutta l’intervista che parlava d’altro non poteva essere altrimenti". La Divina inoltre a chi la accusa di avercela con SInner replica: "Che ho detto contro la persona?!".

Federica Pellegrini, bufera per l'attacco a Sinner: "Doping? Trattato diversamente dagli altri"

I tifosi di Jannik accusano Pellegrini di essere stata allusiva attribuendo indirettamente gravi responsabilità al tennista. Versione che lei respinge. Ma cosa ha detto nell'intervista a Repubblica? "Giusto difendere Jannik ma è stato trattato in modo diverso rispetto a tutti gli altri casi perché tanti hanno pagato una negligenza nell'uso di un farmaco: è giusto perché il doping si combatte così"., ha detto l'ex nuotatrice affermando che "Jannik è molto amato e dunque viene difeso sotto ogni aspetto, a prescindere, e questo lo trovo giusto. Ma credo che la sua vicenda sia stata trattata diversamente dal 99% dei casi, non tutti sanno come funziona per un atleta soggetto a controlli antidoping a sorpresa e in competizione durante tutto l'anno". E ancora: "Quanto alla responsabilità oggettiva rispetto al team, va detto che non è che se il mio fisioterapista si beve una birra e investe qualcuno è colpa mia, ma diventa una mia responsabilità se il fisioterapista usa una crema su di me e poi io risulto positivo. Vale per tutti, non è il caso Sinner a essere strano", ha detto Pellegrini in uno dei passaggi che le hanno attirato le critiche maggiori.