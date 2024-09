Briatore e Gregoraci, ritorno di fiamma? Che succede

Alice Antico 29 settembre 2024 a

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, che si sono separati svariati anni fa, pare stiamo vivendo un momento di riavvicinamento. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia: “Si vocifera che Briatore abbia fatto di nuovo breccia nel cuore dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci - si legge - Negli ultimi anni lui aveva sfoderato mezzo flirt per far ingelosire la madre di suo figlio. E lei era finita per consolarsi tra le braccia dell’imprenditore Giulio Fratini. Ora il riavvicinamento sospetto. E il povero Giulio che fine ha fatto?”. In effetti la showgirl non si fa vedere da qualche tempo in compagnia di Giulio Fratini, un ragazzo più giovane di 12 anni che aveva saputo effettivamente conquistarla. Un altro indizio poi si aggiunge: la frase che Elisabetta Gregoraci ha pronunciato durante un’intervista con l’ex marito, nel programma “Questione di stile” in onda su Rai2: “Ci siamo separati? No, perché non me ne sono accorta!”, ha detto la soubrette a Flavio Briatore.

Del resto, i due sono sempre rimasti vicini dopo la rottura. Elisabetta stessa, in una intervista a “Verissimo”, aveva raccontato di essere rimasta a vivere a Montecarlo, a pochi metri dalla casa dell’ex marito. “Con Briatore ceniamo tutte le sere insieme”, aveva detto. E poi ancora: “Lui è sempre geloso, diciamolo. Lo sanno tutti i miei amici. Le persone accanto a me lo sanno e dicono: "Non si rassegnerà mai’”. Insomma, un rapporto che sembrerebbe più vivo che mai e che potrebbe regalare nuovi scenari futuri.