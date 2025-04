Ciao Maschio, Mauro Repetto ex 883 rivela: "Mia madre mi picchiava di brutto e ora..."

Sullo stesso argomento: Amici stravince sulle belle di Conti. Bene De Girolamo

Mauro Repetto, il paroliere accanto a Max Pezzali, ex 883, sarà ospite di Nunzia De Girolamo nella seconda puntata di Ciao Maschio in onda sabato 12 Aprile in seconda serata su Rai 1. "Essendo un egocentrico, vorrei capire come hai vissuto il fatto che comunque sul palco con Max tu in realtà eri quello che ballava?", gli ha chiesto la conduttrice. "Sì, è vero, - ha detto Repetto - ero quello che era visto in filigrana, diciamo quasi un fantasma, però non dimenticare che quello che era di fronte, il frontman, il leader del gruppo, era ed è il mio miglior amico (Max Pezzali, ndr), quindi non c'è mai stato nessun screzio fra noi due. Semplicemente non era finito un sogno, ma ne avevo un altro. Sono andato via proprio perché in quanto egocentrico volevo seguire tutti i miei sogni e dare tutti i mezzi per realizzarli. Sono andato in America ed ho bevuto ghiacciata questa bottiglia dell'American Dream, ma ho fatto bene. io avevo dentro questa voglia di propormi come sceneggiatore e come attore e ci sono andato. Quello che volevo in quanto musicista, in quanto autore, l'avevo realizzato. Volevo tentare questa esperienza americana".



E poi la confessione dell’ex 883: "quando ero bambino mia mamma mi picchiava di brutto e mi metteva in castigo. Mi ha sempre forgiato in una maniera proprio all'antica, fino all’adolescenza. Da quel momento in poi è diventata la mamma più dolce del mondo, ma fino all'adolescenza voleva proprio, forse non lo so, prepararmi in una maniera quasi mitridatesca. Cioè, mi dava un po' di veleno per iniettarmi il veleno della vita, avere l'antidoto. Io ero un po' terribile, come adesso. Anche da piccolo ero così energetico. Mia mamma oggi è felice solo di vedermi e non pensa assolutamente al successo, ma solo a vedere se sono dimagrito, se sono ingrassato, se mangio bene. C’è una cosa che mi vergogno a dire, cioè che lei mi dà ancora la mancia. Anche se io non ne avrei bisogno, mi dà la paghetta. Io l'accetto, come se avessi ancora 12 anni".