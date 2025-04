Meteo, pioggia e nuvole non danno tregua all'Italia: cosa si aspetta Sottocorona

10 aprile 2025 a

La primavera è arrivata da qualche giorno, ma non è ancora tempo per le belle giornate soleggiate. Cambierà la situazione? A fare una panoramica sul meteo su La7 è l’esperto Paolo Sottocorona, che fa un punto nel suo appuntamento prima di Omnibus: “Ci sono ancora queste nuvole che interessano in parte il centro, anche con qualche debole pioggia. Ieri si erano affacciate, sembrava che fossero poca cosa, poi in giornata, sul versante tirrenico qualcosa di un po' più consistente c'è stato”.

Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, giovedì 10 aprile, ci sono queste possibili precipitazioni, in parte ci sono anche già state, molto deboli. Nel pomeriggio, quindi dalle 12 alle 24, scompare praticamente tutto, quindi tende a una situazione decisamente più aperta, con più sole, poi con temperature che salgono un po'. Nella giornata di domani, venerdì 11 aprile, c'è qualche nuvola, il grigio, precipitazioni neanche quelle debolissime, insomma sono praticamente assenti. Qualche velatura del cielo, qualche zona un po' grigia da ovest c'è e questo ci porta alla giornata di sabato 12 aprile, in cui la nuvolosità aumenta, meno al sud, ma in maniera molto estesa al nord e al centro. Al nord, specie sulle zone di nord ovest, la porta è quella di nord ovest, con precipitazioni fra Piemonte e Valle d'Aosta, anche di una certa consistenza e questo probabilmente ci porta a domenica 13 aprile a un peggioramento esteso a tutto al nord, come minimo”.

Sottocorona dà uno sguardo poi alle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Anche al nord si può andare oltre i 18 gradi, qualche zona dell'Appennino centrale rimane con valori più bassi, però la tendenza è un po' a salire. Vediamo la tendenza appunto nelle prossime 24 ore, aumenti al nord, al centro, in qualche caso anche marcati, di 4-5 gradi, quindi già siamo su un livello quasi normale, andiamo a salire un po', anche se un pochino meno, per quello che riguarda il sud”.