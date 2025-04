Meteo Giuliacci, cosa arriva la prossima settimana: "Treno sull'Italia"

09 aprile 2025 a

Dopo una parentesi di tempo più stabile e asciutto, ma con temperature sotto la media stagionale, il maltempo è pronto a tornare. Come sottolineato sul sito meteogiuliacci.it le previsioni dei modelli meteo indicano l’arrivo di una nuova perturbazione nel fine settimana, con piogge intense soprattutto al Nord, dove si attendono oltre 50 mm di pioggia, con picchi superiori ai 100 mm in Liguria e sulle Alpi.

Giuliacci scontenta tutti con la previsione nefasta per Pasqua e Pasquetta

In montagna tornerà anche la neve ma solo alle quote più alte poiché le temperature, pur in un contesto perturbato, saranno in rialzo e più primaverili. Anche la Toscana sarà interessata da precipitazioni abbondanti, con accumuli tra i 60 e gli 80 mm, mentre nel resto del centro Italia si prevedono piogge più moderate, tra i 20 e i 40 mm.