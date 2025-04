Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 10 aprile: tutti i segni

Branko 10 aprile 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 10 aprile 2025.

Ariete

Atmosfera serena. In questo momento vi è equilibrio fra bisogni personali e quelli connessi alla carriera, Luna in Vergine apre anche oggi nuovi segnali per il lavoro, molto buona anche per gli affari. Non esagerate però, ultimamente vi siete troppo approfittati delle forze fisiche, spinti anche dai successi ottenuti. Le iniziative impostate sotto Mercurio nel segno vanno avanti da sole, pensate a qualche giorno di relax. L'amore vuole ritornare a essere protagonista della vostra vita.

Toro

Avete bisogno del tempo per accordare la vostra fiducia alle nuove persone, siete molto selettivi nelle amicizie, ma gli incontri di questa settimana sono davvero speciali. Questa mattina avete con voi una esperta e affidabile guida, Luna in Vergine, ottima per le questioni di casa, contatti professionali, affari. Particolarmente favoriti sono i rapporti con le donne, si presenta anche la probabilità di ricevere qualche beneficio da una conoscenza femminile. Confidenze.

Gemelli

Questo giorno deve essere sfruttato per ritrovare le forze fisiche, dunque, dovete evitare tutte le situazioni che possono danneggiare la salute. Sotto il profilo psicologico invece siete sentimentali, attaccati agli oggetti familiari e al vostro mondo. La forza di questa Luna opposta a Saturno, entrambi quadrati a Giove in Gemelli, è che rovista nel passato e porta in luce avvenimenti che ancora vi turbano. Poco l'amore in offerta… Dimostrate maggiore sensibilità.

Cancro

Esplodono i sentimenti, Marte risveglia in maniera prepotente le passioni, esplodono i sentimenti. Il cuore, stanco di attendere, non si accontenta più di sole promesse, pretende i fatti. Spetta a voi rompere il ghiaccio se siete alla conquista. Non è facile gettare tutti i ricordi in fondo al mare, ma non è neppure possibile vivere di soli ricordi, provocate le novità. Luna è anche oggi una presenza efficace per gli affari, voi sapete i programmi, agite come e con chi credete.

Leone

Anche oggi vogliamo sollecitarvi a dare il massimo nel lavoro e in tutte iniziative pratiche, a fare il più possibile nel campo degli affari, iniziative in posti lontani. Crisi o non crisi, il Leone trova le sue pepite d'oro. Per un misterioso disegno delle stelle, siete favoriti dove molti perdono. La fortuna di Giove è la gioia di stare bene, di guardare se stessi e gli altri con serenità. Nettuno per voi è poesia, un sogno d'amore, di matrimonio, di paternità e maternità. Felici le adozioni.

Vergine

Luna è ancora qui, riscaldata da Urano e Marte, piaceri sensuali, simpatia, socievolezza, combattività. Avete tutti i presupposti per ottenere successo, trovare nuove occasioni di guadagno. Mercurio sarà in opposizione ancora una settimana, non preoccupatevi se ci sarà variabilità nel settore economico, ma è importante chiarire con i collaboratori, soci, datori di lavoro, dipendenti. Una scenata in casa sarà utile in un certo senso - leva un peso dal cuore.

Bilancia

Subito dovete prendere in mano la situazione, privata o professionale, dovete intervenire in settori dove si sono create delle crepe nel periodo di Mercurio in Ariete. Cominciate con le questioni materiali, collaborazioni, che saranno già domani al centro dell'attenzione della vostra Luna piena opposta a Nettuno. Riprendetevi quello che vi spetta anche con la legge, se necessario. Chiarite con gli uomini della vostra vita: padre, figlio, marito, amante, capo. Evitate alcol.

Scorpione

Non vedete l'ora di realizzare i vostri sogni d'avventura, cominciate con questa fortissima Luna nel segno amico della Vergine, che stimola e protegge i vostri viaggi e tutti i contatti, ma soprattutto aiuta a chiudere senza rimpianti alcune situazioni passate. Marte, con la forza di un gladiatore, spiana la strada a nuove possibilità sentimentali, professionali, di affari Venere crea un momento di suspense, Nettuno però prepara una notte d'amore azzurra.

Sagittario

Canta il nostalgico Nettuno nel settore dell'amore e delle varie passioni: Oh, dolce vita che te ne vai, sulle terrazze del Corso, profumo tuo di vacanze romane, Paese che non ha più campanelli. Ma voi siete perfettamente a vostro agio anche in mezzo alla confusione, però si fa forte la voglia di ritornare alle origini, di rivedere luoghi e persone di un passato che adesso vi sembra immensamente felice. Siete come una calamita, anche con Luna contro, attirate gente.

Capricorno

Giorno impegnativo, ma quanta energia astrale segue le vostre azioni private e professionali, la vostra vita! Luna è perfetta, voi potete contare anche su due formidabili protezioni Saturno-Giove, entrambi muovono capitali, imprese professionali, movimenti bancari, beni immobili, politica (se vi interessa). Dovete però anche voi tenere conto della confusione in aumento, Marte chiede disciplina nella attività fisica. Contatti medici anche per altri.

Acquario

Le stelle vi mettono in evidenza, come volessero riflettersi nei vostri occhi “particolari”, nel senso che hanno sempre qualcosa che vi distingue dagli altri, vogliono darvi gioia e soddisfazioni economiche, vogliono insomma vedervi felici. Il discorso finanziario riguarda anche il matrimonio ma non è il caso di rovinare l'atmosfera con le discussioni. L'amore si presenta così bene, prendete la vostra borsa griffata e andate da qualche parte, Giove protegge contatti e viaggi.

Pesci

Navigatori per diritto di nascita, ma non sempre esperti, le improvvise tempeste vi intimoriscono. Oggi Luna instabile, prima promette e poi svanisce. Le persone vicine credono che il vostro capitale sia un pozzo senza fondo, pretendono e pretendono, concentratevi su un lavoro, una trattativa, un cambiamento che avrà importanza per il futuro. Tutto però con l'assistenza di un notaio, avvocato, fiscalista. Il vostro cuore non ha fondo, grandissima è la capacità di amare.