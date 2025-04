Cerno: il geometra Bonelli che progetta i processi

Tommaso Cerno 09 aprile 2025 a

Il geometra Bonelli, sulla cui capacità con stecca e squadra non ho motivo di avere dubbi, fa crollare invece sulle sue fondamenta la teoria su cui fonda la leadership politica del suo partito. Nel giorno del rientro in campo di Nicky Vendola, la cui carriera politica fu stroncata da un esposto che veniva proprio dal partito di Angelo Bonelli, all’epoca arcinemico dell’allora governatore che si occupava dell’Ilva, esposto finito per costare carissimo a Vendola, carissimo agli italiani ma niente dal punto di vista processuale visto che la sentenza non esiste più, assiste silenzioso e senza chiedere scusa all’archiviazione delle fantasmagoriche accuse che sempre Bonelli aveva depositato in procura contro l’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Accuse talmente infondate da non dare luogo nemmeno all’ipotesi di un processo ma brandite da Avs e dalla sinistra come un machete contro il nemico politico di turno con l’unico fine di usare la giustizia per sparare ad alzo zero contro il governo di Giorgia Meloni. Peccato che quando i processi sono i loro, vedi Salis, lo strumento è l’immunità e la poltrona parlamentare. Obiettivo sfuggire alla giustizia. E pontificare.