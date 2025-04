Alessandro Orsini spiazza Berlinguer: "Chi influenza l'informazione ìn Italia"

09 aprile 2025 a

Non parlate di "agenzie" russe capaci di intervenire sul dibattito pubblico italiano, la vera influenza arriva dagli Stato Uniti. È l'ultima "controtesi" del professor Alessandro Orsini contenuta nel libro Casa Bianca Italia che il sociologo ha presentato martedì 8 aprile a È sempre Cartabianca, su Rete 4. "In Italia molti dicono che il problema è il Cremlino", osserva il sociologo ospite di Bianca Berlinguer, "e che il problema della disinformazione sono le agenzie" collegate a Mosca.

Per Orsini non è così: "La mia tesi è che in Italia la disinformazione dipende dalle agenzie collegate alla Casa Bianca. Perché questo? Perché il Cremlino non ha nessuna possibilità di influenzare la scelta di coloro che gestiscono l'informazione in Italia. La Casa Bianca sì", attacca il profe nella studio di Berlinguer. "L'Italia infatti è uno stato satellite, non della Russia, è uno stato satellite degli Stati Uniti", è la conclusione del sociologo.