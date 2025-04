Carlo e Camilla in visita a Roma: dal Colosseo al Quirinale. Il fitto programma

05 aprile 2025 a

È un calendario fitto quello che attende i reali d’Inghilterra nei tre giorni di visita a Roma. Re Carlo e la Regina Camilla atterreranno a Ciampino lunedì prossimo alle 17:20 e, in quella data, non sarebbero previsti appuntamenti. Il tempo di accumulare energie e per i sovrani d'inghilterra inizieranno ore piene di incontri e di impegni ufficiali. Già martedì mattina alle 10:40 la coppia reale è attesa al Quirinale. Alle 11, invece, previsto un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poco dopo, alle 11:45, è in agenda per Carlo e Camilla una cerimonia all’Altare della Patria, mentre alle 13:30 il protocollo prevede una visita al Colosseo e al Parco Archeologico.

Molti appuntamenti fissati anche per mercoledì. Alle 10:45, soltanto Re Carlo incontrerà il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e alle 11:40 è prevista una attività presso l’ex Mattatoio con la chiusura di una tavola rotonda che avrà come tema la sostenibilità a cui parteciperà anche il presidente Mattarella. La regina, invece, farà forse visita insieme a Laura Mattarella all’istituto comprensivo Manzoni. Un appuntamento, questo, che deve essere confermato. E ancora. Alle 11:55 il monarca visiterà il Senato della Repubblica e alle 14.30 la Camera dei Deputati. Seguiranno incontri privati e alle 20, infine, è atteso l’arrivo al Quirinale.