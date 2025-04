Morgan a gamba tesa su Lucio Corsi: "Sarà costretto a fare musica di m..."

Alice Antico 05 aprile 2025 a

Morgan ha recentemente criticato duramente Lucio Corsi in una diretta su Instagram. Secondo il leader dei Bluvertigo, Lucio non avrà un buon destino una volta raggiunta la fama, poiché i discografici lo costringeranno a fare scelte artistiche discutibili: “Ora che ha raggiunto la popolarità, i discografici se lo mangeranno vivo facendogli fare le ‘peggio cose’” , ha detto. Addirittura, con ira e provocazione, ill cantante si è divertito a fare previsioni inerenti il prossimo disco che farà Lucio Corsi: ”Sarà sicuramente una mer** perchè lui non è abbastanza forte e strutturato per opporsi e preservare l’artista vero che c’è in lui”, ha continuato. Inoltre, Morgan ha espresso delusione per il fatto che Lucio non abbia risposto a un suo messaggio durante Sanremo, interpretandolo come un segno di mancanza di lucidità nel gestire il successo.

Il cantante ci è andato giù pesante, come è solito fare, colpendo l’artista che, in questo momento, è più degli altri al centro dei riflettori. Infatti, questa non è la prima volta che Morgan provoca uno dei suoi colleghi con dichiarazioni provocatorie, spesso ricevendo risposte a tono. Tuttavia, in questo caso, sembra che Lucio Corsi non si lasci distrarre dalle critiche. La sua attenzione è focalizzata su obiettivi più grandi, come rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision, dopo la rinuncia di Olly. Lucio sembra avere la testa su altre priorità, anche perché, dopo il Festival di Sanremo 2025, è diventato una figura molto popolare, nonostante sia arrivato secondo. Molti lo considerano il vero vincitore morale del festival, e anche Carlo Conti ha espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti. Lucio è stato citato in diversi video su TikTok e persino Zucchero lo ha elogiato, sottolineando che “La sua musica è un segno che la creatività è ancora viva”.