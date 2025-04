Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 2 aprile: tutti i segni

Branko 02 aprile 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 2 aprile 2025.

Ariete

Scontri con le autorità. Siete come un vulcano pronto a esplodere, voi dovete seguire un'affermazione, una passione. Non assumetevi però compiti che richiedono più energie di quelle che possedete, Marte è sempre in posizione critica. Le operazioni finanziarie invece sono favorite dalla Luna anche oggi vicina a Giove in Gemelli, saprete farvi valere quando è necessario. Amore: il mio desiderio audace è quello di baciare l'aria che ti ha baciato, messaggio del romantico Nettuno.

Toro

Sbocciano idee sorprendenti, è iniziata la febbre dell’'oro che vi porterà sempre più lontano, i vostri pensieri vanno in direzione delle questioni finanziarie. Siamo davvero lieti di poter annunciare un giorno felice in amore, Marte stimola la passionalità, non potete aspettare, Venere vuole vedervi sposati al più presto. Siete la speranza di tutta la famiglia, creativi e affettuosi, però pretendono da voi anche denari che non avete ancora incassato. La vostra pazienza è infinita.

Gemelli

La prima Luna di primavera nel segno, apporta grande attività e richiede qualche attenzione in più alla famiglia e casa, ma vi dà anche la capacità di affrontare le situazioni con grinta. Nel lavoro, per esempio, ritornano nuove lotte di potere, abbastanza complicate le relazioni con superiori, autorità, istituzioni. Sfruttate l'odierno carisma e quel briciolo di fortuna che arriva da Giove, anche in amore. Funzioni epatiche, braccia.

Cancro

Aprile piovoso, maggio ventoso, anno fruttuoso. Proverbio popolare che ben si addice al vostro oroscopo, piovono infatti nuove occasioni nel campo pratico, offerte che arrivano da persone e luoghi che mai avreste detto, cominciate a pensare a qualcosa di veramente ambizioso in previsione del vostro primo quarto di Luna, 4-5. Mercurio nuovamente attivo, Venere semplicemente meravigliosa, Marte è un eroe di giorno e ancora di più di notte. Quanto amore!

Leone

Capacità di parola, qualità organizzative, grinta e circostanze più che favorevoli, il successo è scritto in questo cielo. Non tenete tutto in testa, parlate, scrivete, comunicate, cercate. Il mondo, per voi simboleggiato dal Sole in Ariete, è ricco di opportunità, muovetevi, viaggiate. Incontri professionali e sociali ad alto livello, solo l'amore non fa ancora la parte del Leone. All'esame di coscienza, in amore, mai nessuno è stato promosso. Regalate un fiore.

Vergine

Lo stress, causato da continue discussioni e dall'agitazione che ne consegue, lo stato ansioso in cui vivete (in famiglia?) non possono non incidere sulla salute. Il richiamo della Luna è al relax, brevi passeggiate ma niente sport in posti chiusi. Passata in Gemelli, Luna interessa la situazione professionale nel suo complesso, continua il rinnovamento difficile ma produttivo. Conoscendo i transiti futuri, vi invitiamo a proseguire. Mancano le soddisfazioni romantiche.

Bilancia

Può succedere, che nel secondo giorno del mese di aprile - che Eliot definisce il più crudele dei mesi - succeda qualcosa di bello e di positivo. È ottimo per voi il passaggio della Luna in Gemelli sostenuta da Giove, transito che porta buone notizie di interessi e di persone lontane, persino qualche vincita non è da escludere. Ma vi manca il mare, vi manca il Sole, vi manca l'ossigeno nell'ambiente di sempre. Ritrovate un antico sogno, farà bene al rapporto coniugale.

Scorpione

Non ti scordar di me, fiore di aprile e simbolo del candore e dell'innocenza, possiamo noi dire di essere innocenti in amore? Osservando quel Marte imbizzarrito come un toro nell'arena di Siviglia, che salta da un fiore all'altro, sembra di no. Eppure una promessa di fedeltà pronunciata sotto questo cielo ottiene il suo effetto, dichiaratevi. Anche la margherita è fiore del mese e vuol dire ci penserò. Primavera, primavera tempo dell'amore, com'è grave quando appari!

Sagittario

Cin cin al vostro amor! Oggi ha veramente bisogno di essere tirato su, Luna e Venere in conflitto diretto fra loro e con il vostro segno, ma il fatto curioso è che sono transiti di disturbo per il matrimonio e per le coppie già assortite ma esercitano un potere afrodisiaco per le persone sole alla ricerca di un amore. Tensione in casa e nel lavoro, problemi? Come Dorothy entrata nel bosco di OZ, il problema lo risolvi solo se lo attraversi. Salute: un semplice raffreddore.

Capricorno

La primavera non è primavera se non arriva troppo presto. Oggi, 2 aprile, avrete finalmente la sensazione di vivere nella nuova stagione, grazie a questa spiritosa e divertente Luna in Gemelli, segno vostro compagno di avventure professionali e di affari, ma sono soprattutto i corpi celesti in Pesci che danno lo slancio di fare un doppio salto. Proponete le vostre idee, insistete finché non avrete ottenuto risposte positive Venere dice che siete amati.

Acquario

Oggi la Luna splende nel vostro cielo astrale, transita in Gemelli in stato di grazia (anche come fortuna finanziaria), insieme a Giove appassionato e conquistatore. Saturno perfetto per trattare case, terreni, negozi, costruzioni fuori dai centri abitati. Sembrate un'agenzia immobiliare, tanto stimolante è il settore delle compravendite. Insistente la voce delle stelle su un cambiamento radicale in famiglia, naturalmente si tratta di eventi prossimi che daranno gioia.

Pesci.

Non potete sfuggire ai doveri, obblighi, responsabilità, nella vita familiare. Però voi conoscete il vostro mare quando si agita e supera il livello di guardia, porta sempre con sé anche fortuna finanziaria. Collaborazioni e associazioni come un circo, ma la vostra esibizione sarà applaudita. Un amore di tante Lune fa vorrebbe ritornare, o siete voi che ci pensate? Per carità, meglio aspettare le eccitanti novità che prospetta Marte, favorisce incontri durante i viaggi.