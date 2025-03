Meteo, non c'è scampo dal maltempo: Sottocorona e l'inizio di aprile senza tregua

31 marzo 2025 a

Il punto sul meteo con Paolo Sottocorona. Nel corso del quotidiano appuntamento su La7 il meteorologo fa un quadro generale della situazione del tempo: “Abbiamo avuto un miglioramento nel corso della giornata di domenica, poi l'idea era di un nuovo peggioramento che nel corso del fine settimana sembrava un po' oscillare per quello che riguarda le zone di nord-ovest, poi invece non è stato molto forte. Ma il punto essenziale è che a ovest non c'è molto, non ci sono perturbazioni e allora perché peggiora? Perché gli effetti dell'alta pressione, se si è nel punto sbagliato, sono diversi dal tempo bello stabile e caldo. L'alta pressione si va a formare proprio sul centro dell'Europa, la rotazione oraria dei venti va a pescare aria più fredda da est e la riporta sull'Italia, ecco perché non arriva da ovest il peggioramento, ma arriva da est”.

Poi ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per oggi, lunedì 31 marzo, il peggioramento al nord non c'è, sulle altre zone, l’Adriatico, al sud, ci sono anche fenomeni localmente forti, quindi non sono quattro nuvole e quattro gocce di pioggia, è maltempo. Domani, martedì 1 aprile, c'è la zona di nord ovest, perché i venti da est, arrivando in questa specie di vicolo cieco che è rappresentato dall'Appennino Ligure, dalle Alpi, arrivano in fondo e lì l'aria deve per forza salire, quando l'aria sale si formano i fenomeni più intensi. Infatti se arriviamo alla giornata di mercoledì 2 aprile ecco che i fenomeni più forti li troviamo fra Liguria e sicuramente il Piemonte, poi sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, Tosco-Emiliano, Tosco-Romagnolo, l'Appennino settentrionale anche lui risente di questi venti da est, così come il versante adriatico. Si attenua invece al sud, però sono tre giornate di maltempo”.

Infine Sottocorona analizza le temperature massime previste per la giornata di oggi: “C’è già qualche calo, ci sono sono temperature inferiori ai 10 gradi, non solo sull'Appennino che sarebbe normale, ma anche sulle zone costiere dell'Adriatico e questo è l'ingresso di quell'aria più fredda che ancora non si fa sentire molto. Al nord i valori sono relativamente alti, però la tendenza nelle prossime 24 ore evidenzia per domani diminuzioni molto forti sulle zone di nord-ovest, non moderate, ma ci sono al centro e anche su buona parte del sud tirrenico. Questo significa che il clima cambierà notevolmente”.