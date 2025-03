Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 31 marzo: tutti i segni

Branko 31 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 31 marzo 2025.

Ariete

Avete energie mentali, ispirazione, facilitazioni - concluderete il vostro ondeggiante marzo con ottimi risultati. Le difficoltà che potreste incontrare il 4 e il 5, sono quelle di tutti, causate da forze economiche e sociali che voi non potete controllare. Ma il vostro futuro è lassù, in cima a quella immaginaria montagna del successo, che dovete continuare a scalare. Voi siete il maschio della pecora, le altezze non vi fanno paura. Siete pure innamorati, che volete di più?

Toro

Ancora Luna nel segno, profumata delle essenze afrodisiache di Marte e Venere, se non avete ancora nessuno l'amore arriverà e travolgerà tutto! Proposte di matrimonio da accettare o da fare senza troppe lungaggini, la nuova stagione di compleanno deve trovarvi felici. Sappiamo che non vi piace perdere tempo in affari, vi invitiamo perciò a lanciarvi subito perché la Luna sarà ottima anche nei prossimi giorni, in particolare il giorno 5 aprile quando cambierà in Cancro.

Gemelli

Sempre più forte il bisogno d'amore, per le persone di ogni età, dovete per primi fare qualcosa per fermare chi vi piace, chi ha svegliato in voi curiosi pensieri. Il Gemelli non passa per un campione di acrobazie amorose, ma quando vi sentite ispirati diventate amanti deliziosi. Soprattutto non siete noiosi, questa è una grande qualità però ci sembra di scorgere come un rimorso in amore, come mai? Sarà per colpa di quel Mercurio ostile in Pesci. Pensate a domani.

Cancro

Bella questa Luna che conclude marzo, transita in un punto fortunato del vostro cielo, insieme a Mercurio ritornato pentito e disponibile nei vostri confronti, riesce a creare un evento che sembra avere già l'aria di una sorpresa di Pasqua. Impegnatevi in prima persona nel lavoro e in affari, senza parlare troppo e cercando di arrivare subito al punto: qui si tratta di recuperare denaro. Per le nuove imprese consigliamo il 5 aprile. Risveglio con Marte: chi dorme al vostro fianco?

Leone

Luna ancora in Toro da dove influenza soprattutto l'ambiente professionale e il vostro successo, incontra Urano e la cosa vi rende nervosi. Domani sarà un'altra Luna, per questo vi diciamo di evitare decisioni e incontri che si possono rimandare. Vi state giocando la carta del futuro, comprensibile anche un vostro attacco d'ansia, passerà. Occupatevi della famiglia e delle questioni personali che non siete riusciti a risolvere in marzo. Eventi straordinari nella vita dei figli.

Vergine

Congiunzione Luna-Urano in Toro, aspetto da non perdere se non avete ancora risolto le questioni di beni immobili: vendite, acquisti, affitti, rinnovamenti, traslochi (che potrebbero riguardare anche i figli). È richiesta pazienza nei rapporti affettivi, a causa di Venere fredda in Pesci ci sarà qualche pressione in famiglia, con le donne. Però c'è una nuova sollecitazione nel lavoro, fate un promemoria per i prossimi giorni, meglio se puntate sulla Luna in Cancro, il 5.

Bilancia

Tante idee, molto buone, ottime. Tenete però ancora segreti i vostri progetti, Luna sarà domani e mercoledì congiunta a Giove in Gemelli, questo è uno dei migliori aspetti in astrologia per realizzare qualcosa di grande. Ma anche per amare alla grande! Ricordate che in aprile arriva Luna piena in Bilancia, prevista il 13, porterà novità amorose. Un punto d'intesa con il coniuge, che finora non si è mostrato molto entusiasta delle vostre idee. Oggi lo convincerete.

Scorpione

La settimana apre con una nervosa Luna ma nei prossimi giorni diventerà balsamica, positiva per le questioni pratiche e meravigliosa per l'amore. Specialmente per la ricerca di un nuovo amore, che potrebbe presentarsi sotto il primo quarto in Cancro il giorno 5. Urano può tagliare qualcosa ma si tratta dell'ultimo ramo secco nella situazione professionale. Nello stesso istante può sbocciare una nuova, magnifica opportunità. Studiate gli aspetti legali.

Sagittario

Anche un cuore di ghiaccio si scioglie prima o poi. Dovete perciò insistere, se non avete ancora ricevuto una risposta. Oggi la Luna è ancora amorosa e vi regala un fascino speciale, vi dona il pallore del viso, sembrate appena usciti da un'influenza, le donne del segno si esercitano volentieri nel ruolo di Mimì. Luna passa veloce attraverso il Toro, segno del lavoro, non è così facile come credete fare scelte sagge e prendere decisioni razionali.

Capricorno

Amore puro. Nulla deve interferire nel vostro rapporto, specie se è nato da poco, che non sia legato ai sentimenti. Oggi ci sono occasioni di fare nuovi incontri, immediatamente intensi e profondi. Questa Venere nel mare dei Pesci, dove naviga inseguita da Mercurio nuovamente positivo, è una zattera sicura che porterà il vostro amore sulla terraferma dove vi attende una generosa Luna-Toro (sposatelo!). Segnali incoraggianti per chi cerca altri guadagni e lavoro.

Acquario

Luna nervosa non assicura la necessaria disciplina e costanza. Ma non sarà un giorno noioso per la famiglia, tutto può succedere nel vostro mondo, compresi i cosiddetti imprevisti creati da persone che ben conoscete. In mezzo al trambusto spunta però la possibilità di un affare, un ingaggio, un'offerta. Questa per noi si chiama fortuna. Voi sembrate in uno stato di attesa perenne, siete diventati incontentabili in questo 2025, ma dove vorreste andare? A letto?

Pesci

Preziosa questa Luna tutto il giorno in Toro, segno delle imprese finanziarie, iniziative nel campo di beni immobili, pronunciato il settore bancario e assicurativo (Giove), industriale (Saturno). Se è possibile firmate subito, altrimenti rimandate a giovedì-venerdì con gli auspici della Luna primo quarto in Cancro. Sarà una fase bellissima anche per la famiglia, matrimonio, figli. Nuovi amori per la vita anche per chi è rimasto deluso. C'è sempre un'opportunità sotto le stelle.