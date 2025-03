Selvaggia Lucarelli, dietrofront su Stefano De Martino: "Mi rimangio tutto". Cosa aveva scritto

Alice Antico 26 marzo 2025 a

Durante l'ultima puntata di “Obbligo o verità", il nuovo format televisivo condotto da Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2, la giornalista Selvaggia Lucarelli è stata super ospite nonchè protagonista del suo ‘Lucarelli show’, fatto principalmente di commenti taglienti verso diverse personalità del mondo dello spettacolo. Il primo a passare in rassegna è stato il caso Ferragnez. "Hanno creato un grande reality. Poi, abbiamo scoperto che la coppia aveva tante crepe e che il lato imprenditoriale di Chiara Ferragni era enfatizzato, ci siamo sentiti traditi perché loro avevano creato un legame molto empatico con i follower, e questo è il grande inganno che io ho trovato interessante da raccontare”, ha detto la giornalista.

Per quanto riguarda Fedez, invece: "Io sono la sua certezza”, ha esordito ironicamente. “E comunque fa tanto il figo ma se mi avesse dato ascolto magari qualche problema l'avrebbe evitato” ha continuato poi. Ma il ‘Lucarelli show’ non finisce qui. Infatti, durante un gioco in cui doveva associare frasi dette su di lei da personaggi dello spettacolo, la giornalista ha colto l'occasione per lanciare una stoccata a Barbara D'Urso, con la quale recentemente aveva avuto un battibecco. "Ci siamo riviste a ‘Ballando con le Stelle’ dopo tanti anni, lei era ballerina per una notte perché non c'era altro posto: tutti i posti in giuria erano già occupati”, ha raccontato. “A un certo punto le ho detto 'quante querele siamo?' e lei ha detto che me le meritavo tutte. Peccato per lei che un giudice ha dato ragione a me". E poi, neanche Stefano De Martino è riuscito a sfuggire dalle grinfie della giornalista: “Ho avuto l'idea di partorire un articolo dopo un paio di puntate di Affari Tuoi dove scrivevo 'Stefano De Martino non funziona'. Ecco, quanto sta facendo adesso? Mi rimangio tutto”, ha detto Lucarelli.

Nel corso della trasmissione, Marcuzzi ha toccato anche argomenti personali della giornalista, per poi giungere al tema delle querele, molto caro alla giornalista che, incalzata dalla conduttrice sul numero di querele ricevute, ha ammesso: "Tante, ma stanno diminuendo e infatti mi preoccupo: forse mi sto imborghesendo. Mah, saranno una decina”, ha ironizzato. Dulcis in fundo, alla richiesta di indicare la sua "querela preferita", la Lucarelli ha risposto prontamente e con un pizzico di ironia: "La cito spesso, quella che fa un po' ridere. Quel rapper (Fedez) che mi ha querelato perché l'ho chiamato 'bimbominkia', quindi faremo un processo con gente togata che deciderà il mio destino perché ho osato dire questa parola".