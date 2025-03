Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo nuova coppia "politica": l'operazione social

29 marzo 2025 a

Da Napoli a Roccaraso fino a Pompei, passando per Roma e la piazza di Giuseppe Conte. La strana coppia della politica è quella formata da Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana nota per la promozione delle gite di massa sulle nevi abruzzesi e che chiama il suo popolo social a partecipare alla manifestazione M5s contro le armi, e Maria Rosaria Boccia, reduce del caso Sangiuliano. "Io lo faccio a modo mio e te lo farai a modo tuo", dicono in un video social per lanciare il podcast "Pasta" in nove puntate, di 30 minuti, e tutte registrate a Napoli. Prima puntata: "Quanto è bello essere Napoletani" e promette "storie di imprenditori e professionisti".

Ma si parlerà soprattutto di politica: "L'obiettivo è quello di raggiungere un' omogenea platea di pubblico da avvicinare ad un tema tanto nobile quanto fondamentale come la politica. È troppa la sfiducia che nutre "il popolo" nei confronti della stessa e dei suoi interpreti. La sfida è riuscire, attraverso la semplicità, ad essere un megafono per far comprendere come la politica sia di tutti e di quanto sia fondamentale che il "politico" si confronti con i cittadini in maniera semplice, senza eccessivi formalismi, in modo da ricucire quel rapporto fiduciario che l'astensionismo al voto sembra aver fatto sparire", annuncia Boccia in un post.