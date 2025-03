M55s, Conte e l'assist della tiktoker di Roccaraso per riempire la piazza No Armi

28 marzo 2025 a

Da Roccaraso a Roma, a riempire la piazza di Giuseppe Conte ci proverà la tiktokr Rita De Crescenzo. "Stop alle armi, il 5 aprile ci sarò io a Roma, a fare una grande manifestazione, Io ’nnanze a tutt’ cu 'o striscione e tutt’ quant’ arrete a me", è l’endorsement, a sorpresa, per il corteo romano del M5s di sabato prossimo contro il riarmo che arriva dall'influencer artefice del pienone di turisti partenopei sulle montagne di Roccaraso, tra gennaio e febbraio scorsi. L’invito di De Crescenzo, che può contare su una ’potenza di fuoco' da 1 milione e mezzo di followers, però, non fa cenno né ai Cinque Stelle, né tantomeno al loro leader Giuseppe Conte. "Ci saranno tutti gli sportivi, i più famosi d’Italia...", continua.

Nel video si vede, in piccolo, la scritta ’Basta soldi per le armi', con il logo del Centro Sportivo Libertas. Pronta, però, la precisazione dell’ente di promozione sportiva. "Libertas conferma la sua partecipazione alla manifestazione per la pace del 5 aprile prossimo a Roma, ma prende le distanze dalle polemiche che hanno coinvolto i social in queste ore.È importante e doveroso per noi chiarire che tutte le comunicazioni ufficiali dell’Ente passano solo ed esclusivamente dai comunicati stampa del Centro Nazionale, e che qualsiasi altra iniziativa non è stata gestita o promossa dai nostri uffici, inoltre qualsiasi uso improprio del nome Libertas sarà tutelato nelle sedi opportune", fa sapere il Centro Sportivo in una nota.

La tiktoker, in maglietta bianca e pantaloni glitterati, non si arrende e dà anche le coordinate logistiche dell’appuntamento. "Chi vuole partire da Napoli, alla stazione Centrale, si stanno organizzando i treni e pure i pullman. Tutto gratis: non si caccia na lira. L’importante è che venite tutti quanti a fare questa bellissima manifestazione, all’una", aggiunge. Poi, conclude, ribadendo il concetto: "Stop alle armi". Insomma, Conte ha una nuova influencer...